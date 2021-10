Lollapalooza Argentina 2022 | Salió el line up con Foo Fighters, The Strokes y Miley Cyrus

Vuelve el Lollapalooza Argentina: Foo Fighters, The Strokes, Miley Cyrus, Doja Cat, A$AP Rocky y Martin Garrix serán algunos de los artistas que revivirán la magia del festival y liderarán el Line Up que se distribuirá por los cinco escenarios del festival más importante de Argentina, que se realizará el 18, 19 y 20 de marzo de 2022.

Además, más de 30 artistas internacionales visitarán por primera vez nuestro país y conocerán la inigualable energía del público argentino: Doja Cat, A$AP Rocky, Machine Gun Kelly, Jack Harlow, Phoebe Bridgers, Idles, Jhay Cortez, Kehlani, Alessia Cara, Turnstile, Idles, Remi Wolf, Channel Tres, King Gizzard & the Lizard Wizard, Boombox Cartel, Ashnikko, JXDN, The Wombats, Natanael Cano, 070 Shake, Marc Seguí, Bruses, Paula Cendejas, Sen Senra, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Girl Ultra y Ghetto Kids, entre otros.

Line up día por día:

►VIERNES 18

Miley Cyrus | A$AP Rocky | Alesso | Duki | Bizarrap | C. Tangana | WOS | Marina | A Day To Remember | Turnstile | Deorro | Louta | Little Simz | Emilia | FMS | Alok Boombox Cartel | Seven Kayne | Dillom | 070 Shake | Natalie Perez | Tai Verdes Sael | Chita | Axel Fiks | Bruses | La Joaqui | Ainda | Rosario Ortega | Falke 912 Zenon Pereyra | Bianca Lif | Limon

►SÁBADO 19

The Strokes | Doja Cat | Machine Gun Kelly | Jack Harlow | Alan Walker | Khea Kehlani | Nicki Nicole | Justin Quiles | LP | Litto Nebbia | Él Mató a un Policía Motorizado | Chris Lake | King Gizzard & the Lizard Wizard | Ashnikko Dani Ribba JXDN | FMS | Natanael Cano | Pabblo Vittar | Marc Seguí | Derby Motoreta's Burrito Kachimba | Cardellino | Taichu | Kiddo Toto | Clara Cava | Girl Ultra | Ghetto Kids | Molok0 | Chiara Parravicini | wiranda johansen | Lucia Tacchetti | D3FAI

►DOMINGO 20

Foo Fighters | Martin Garrix | Babasónicos | Jane's Addiction | Jhay Cortez | Tiago PZK | L-Gante | Kaytranada | Phoebe Bridgers | Alessia Cara | Idles | Remi Wolf | Channel Tres | Emmanuel Horvilleur | ACRU | FMS | Kaleb Di Masi Alan Gomez | DJ TAO | The Wombats | Goldfish | Luck Ra | Sen Senra | Paula Cendejas | Saramalacara | Malena Villa | Las Ligas Menores | Celli | BB ASUL | Six Sex | Simona | Ronpe 99'







Producida por Perry Farrell, William Morris Endeavor (WME), C3 Presents y DF Entertainment, Lollapalooza Argentina es el encuentro cultural más importante de nuestro país, en el que la música junto con diferentes expresiones artísticas reúne a todas las generaciones.

“Este festival es un mensaje hermoso de amor, creatividad y felicidad”, Perry Farrell.

Para más información sobre Lollapalooza Argentina, entradas, line up día por día y demás, ingresar en www.lollapaloozaar.com