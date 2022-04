López Murphy y el éxodo argentino: "Acá no se van los pobres, se va la gente más calificada"

En una entrevista por Radio Colonia, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy se refirió este domingo a la necesidad de "atraer al capital humano más preparado", en la búsqueda por retomar el sendero del crecimiento económico, y en ese sentido se animó a remarcar sin medias tintas que cuando se habla del continuo éxodo de argentinos "acá no se van los más pobres, sino que se va la gente más calificada".

López Murphy se refirió a la situación general de la economía y señaló que "hace 15 años que el país no crece", situación que adjudicó a una multiplicidad de factores que terminan por convencer a muchos argentinos de la necesidad de irse a vivir al exterior. "Ojalá el liderazgo argentino vea que,hay una extraordinaria oportunidad y no para que la gente se nos vaya", se esperanzó.

"Si usted mira la Argentina con respecto a otras sociedades contemporáneas, tenemos empresas más chicas, incluso, la gente ha tratado de salir de la moneda nacional, ha tratado de protegerse de los descalabros de la moneda nacional. Acá no se van los pobres, se va la gente más calificada. Hay que atraer al capital humano más preparado", sostuvo López Murphy, recalcando que contener esa salida de capital humano es clave para poder apuntar a nuevas metas de crecimiento.

Alerta desesperanza: si pudieran, 8 de cada 10 argentinos se irían del país

Asimismo, contó que participó del tractorazo convocado por los sectores agropecuarios en reclamo de alivio en la presión impositiva. "Estuve acompañando a la gente del campo como lo he hecho siempre", sostuvo el legislador liberal, indicando "creo que hay en el país una protesta generalizada por el exceso de tributación y regulación que tienen los sectores productivos y la ciudadanía en general no está en condiciones de soportar cargas tributaria y más aún; necesita que se produzca algún alivio".

En declaraciones al programa "Vitamina C", que conduce Cecilio Flematti por Colonia AM 550, López Murphy también habló de la propuesta de dolarización que repite en cada una de sus aparición Javier Milei, considerando que "a mí me parece que, en los hechos, la economía es bimonetaria".

"Reconocer en los contratos que usted puede operar en la moneda local y extranjera y no puede hacer el truco de endeudarse en una moneda o especie y después no le puedan hacer pagar pesificado. Eso es vital para que se pueda hacer contratos y genere condiciones para volver a crecer", señaló.

"Lo más importante es racionalizar al sector público, porque sin eso a pesar de tener circunstancias favorables no podemos crecer. Hay que relanzar la producción, la inversión y los empleos genuinos que generen riqueza y que nos permita aumentar la productividad y el nivel de vida. Si no, no vamos a salir de esto nunca", concluyó López Murphy.

NA/HB