Cruces y chicanas entre López Murphy y Heller: FMI, fuga de capitales y el patrimonio Kirchner

Los diputados nacionales Ricardo López Murphy y Carlos Heller protagonizaron un intenso debate económico en el que tocaron varios temas: desde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la fuga de capitales y el patrimonio de la familia Kirchner.

El inicio del debate en A Dos Voces que se emite por TN, el dirigente de Republicanos Unidos comenzó con una dura crítica al presidente Alberto Fernández al que le recomendó "ir a terapia" al enumerar las últimas polémicas declaraciones del mandatario, como los "diablos" que aumentan los precios.

Inmediatamente, el diputado del Frente de Todos le pidió respeto y le recordó a López Murphy cuando fue brevemente ministro de Economía en 2001 y “casi hace explotar a Argentina”.

“Este gobierno tiene dos años de pandemia y ahora también una guerra. Entonces hay que meter un poco el término de ‘diablo’ en esa línea”, intentó explicar Heller.

Y López Murphy contrarrestó: “Todas estas explicaciones esotéricas, tipo Rasputín, que el diablo está metido, hablan de un extravío muy grande. Casi de una enajenación y una alienación sobre los problemas que tenemos. En ningún otro país un presidente alude a fenómenos diabólicos. Es para terapia eso”.

A lo que el diputado oficialista volvió a recordarle su breve paso por el gobierno de De la Rúa: "No voy a entrar en el juego de las chicanas porque vinimos a discutir sobre economía. Si quiere, le puedo leer las cosas que propuso López Murphy cuando duró 15 días como ministro, para resolver los problemas, y tuvo que salir corriendo porque se armó un lío bárbaro y Argentina casi explota".

Carlos Heller: "Bienvenida sea la guerra contra los precios"

López Murphy y Heller sobre el acuerdo con el FMI

En el debate que duró más de media hora, también se discutió el acuerdo con el FMI. En ese momento, López Murphy ironizó que “una de las cosas que más lo entusiasma” es el entendimiento con el Fondo. “No, no chicanees”, respondió Heller.

“Lo defiende con un vigor extraordinario, casi es como una Biblia el programa. Me entusiasma porque nunca lo esperé”, continuó el economista liberal. “¿Sabe lo que defiendo? Que el Fondo dijo cosas que no dijo nunca y que en los 21 acuerdos anteriores no estuvieron. No es porque el Fondo cambió, es resultado de la firmeza con la que Argentina negoció. No me chicanee con que defiendo al Fondo. Lo que se logró es el acuerdo menos malo posible”, dijo el diputado oficialista.

El patrimonio de Néstor Kirchner y la fuga de capitales

En un momento de las entrevistas, López Murphy criticó el proyecto del oficialismo de gravar las divisas no declaradas de argentinos en el exterior para pagarle al FMI y sacó una nota de la revista Noticias en la que Néstor Kirchner había reconocido que tenía "la plata afuera".

En aquel momento, el expresidente reconocía haber girado los fondos de la provincia a bancos extranjeros previo al corralito. “El principal fugador (de capitales) de la historia argentina ha sido Néstor Kirchner. Los principales fugadores de capitales son ellos”, expresó el diputado de Republicanos Unidos.

López Murphy y su dura acusación contra el kirchnerismo: "Son socios de dictaduras"

“Ese título…Habría que leer toda la nota. Esa es una chicana más. El problema no es tener plata afuera, es evadir. Eso no es fuga de capitales, es una nota periodística. A Kirchner de lo que lo acusan es de los fondos de la provincia, que los puso a resguardo”, respondió Heller.

"No, no, no, los fondos de él y de ella”, aseguró López Murphy en referencia a la ex pareja presidencial. “Perdón, no hay una sola cuestión donde esté planteado que Néstor y Cristina hayan dejado de pagar sus impuestos. Esa chicana no va”, concluyó Heller.

