Carlos Heller: "Que Máximo renuncie al bloque por convicciones habla bien de él"

El diputado nacional del Frente de Todos, Carlos Heller, dialogó con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil sobre su visión de la economía a corto y largo plazo y acerca de la diferencia de posturas dentro de la coalición respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

F: ¿Leíste el reportaje con Stirglitz el domingo? Viste cuando él se ponía contento por el impuesto que colocan al exceso de ganancia, que va camino a aprobar el Congreso norteamericano. En este caso, en Estados Unidos se plantea un impuesto al flujo y en la Argentina tendemos a que el impuesto sea al stock, ¿qué quiere decir esto? ¿En Estados Unidos la ganancia presente es más importante y en Argentina la ganancia pasada?

Habría que ver. En la Argentina hay, entre otras cosas, un fenomenal hecho de evasión en sus distintas formas, subfacturaciones de diversas cuestiones y a veces todas no están expresadas en el flujo. Cuando hay un sistema tan poroso, sucede que el Estado intenta poner diversas formas de captura de esos recursos que no ingresan. El tema de fondo es si ingresa lo que tiene que ingresar, no me parece que la discusión de fondo sea los instrumentos para poder conseguirlo. Podemos discutir los instrumentos pero siempre pensando en la cuestión principal.

Si vos tenes en la Argentina un problema de endeudamiento muy alto con un compromiso de pagos que sigue siendo una alerta, una amenaza para el desarrollo de las políticas públicas, por más que se haya logrado extenderlo en el tiempo. Y por otro lado, tenes informaciones que dicen que hay enormes tenencias de bienes monetarios hasta inmuebles, acciones, no declarados y que lo declarado es una ínfima parte de ese total. El lugar donde hay que ir a buscar es ahí.

F: En ese sentido, con tu experiencia de muchas décadas, ¿En esta época de Wikileaks, Panamá Papers, es posible hoy en día, en el siglo XXI, tener patrimonios no declarados de cierto volumen que puedan pasar bajo el radar?

Yo te diría al revés, si no fuera posible no veo cuál es la preocupación, en todo caso se hará un trabajo legislativo estéril. Pareciera, por la reacción que ha habido, que debe ser posible. En el proyecto de ley que se presentó se dice que, según datos oficiales, hay 417.507 millones de dólares en el exterior y o fuera del sistema financiero institucionalizado y que ante la AFIP se encuentran declarados 69 mil. Hay una brecha bastante grande.

F: Mi planteo es si finalmente, más tarde o más temprano, no van a quedar todos los bienes, la trazabilidad de todos los bienes. Por eso el bitcoin.

Debería ser, sería lo ideal

F: Vos creés que va a ser, Independientemente del deber ser, la tecnología llegó a un punto en que no va a ser posible esconder patrimonios? ¿Cuál es tu visión de cómo va a ser el futuro cercano?

El mundo es una constante lucha entre el bien y el mal, como pasa en otras cuestiones. Yo el otro día comentaba con mi equipo de trabajo en el banco, que hoy hay más riesgo con los fraudes bancarios que con los asaltos. Uno mira las estadísticas, el delito tradicional del asalto al banco, hoy son métodos sofisticados, robos de claves. Pero eso no quiere decir que haya menos delitos, tienen otra forma. Desde lo doméstico, lo familiar, la inseguridad domiciliaria ha hecho que en las casas haya puertas blindadas, alarmas, etc. que seguramente van limitando la posibilidad o van reduciendo la cantidad de personas que pueden delinquir porque ya delinquir exige de métodos más sofisticados.

Hoy en el mundo, volviendo al tema de de tu pregunta, efectivamente muchos países han ido firmando acuerdos de cooperación y de transmisión de información, lo que va reduciendo esas posibilidades pero quedan suficientes. Según estas informaciones, la concentración se da en aquellos países que aún no tienen actitudes cooperantes y pareciera que la solución no puede ser esperar hasta que esto esté resuelto porque al mismo tiempo las obligaciones a nosotros no nos esperan.

Yo me pregunto por qué y a quién le preocupa que se trate de encontrar a los evasores y hacerlos pagar. ¿Por qué hay rápidamente gente que reacciona y le busca la contra y lo cuestiona y dice que va a ser inútil y que no sirve para nada y demás? En realidad se está tratando acá, no se está hablando de un impuesto nuevo, acá se está hablando de los que no pagaron los impuestos que tenían que pagar, estamos hablando de gente que presumiblemente ha cometido ilícitos.

F: Yo trataba de ir a más largo plazo

Yo estoy de acuerdo, pero fijate lo que dice, si estos datos son buenos, el informe dice que el 79% de los argentinos eligió como paraíso fiscal las Islas Vírgenes británicas mientras que el resto se decidió por offshores como Belice y Panamá. Si efectivamente esa cantidad de dinero de argentinos que ganaron esa plata en la Argentina y no pagaron sus impuestos y se la llevaron ¿Quién puede cuestionar el legítimo derecho del estado nacional de querer recuperar esos fondos?

F: Mi objeto de interés son las causas y la construcción de de lo definitivo, lo que me preguntaba es si finalmente la transparencia que trae la tecnología no va a permitir que en el fondo Argentina pueda ser un país donde no haya una economía en negro como la que hubo distinta en los países desarrollados y lo que se pueda gravar sea el flujo y no el stock.

Nadie está hablando de las casas de la gente. La cuestión de fondo es que la Argentina tiene obligaciones en el corto plazo, no sería una buena manera de gestionar quedarse a esperar a que se resuelva los problemas de fondo y que la tecnología logre que esto deje de suceder

F: Quiero imaginarme el país del futuro y cómo la tecnología puede ayudar a esto. Incluso como consejo a la gente: "regularice porque va a ser imposible"

Podemos concluir que el país del futuro viene después del presente y que ese país viene después del presente. Y para que haya largo plazo tiene que haber corto, pero a mí me gusta tener ambos elementos en conjunto.

Yo integré la comisión bicameral que en el 2014 funcionó alrededor de la denuncia que se había hecho en respecto de un banco extranjero. Tuvimos acceso a la información que muchos de esos bancos le brindan a sus clientes, a los que invitan a usar sus servicios, de banca privada como lo llaman ellos. Es muy interesante ver esos prospectos porque allí lo que se hace gala es de el grado de opacidad que las operaciones tienen y que el banco garantiza. Es decir, le dicen al potencial cliente si lo hace a través de nosotros va a ser muy difícil que lo pesquen.

F: Te parece que lo ideal a largo plazo, independientemente en el corto plazo, ¿sería sano un sistema que grabara más el flujo que el stock?

Yo creo que si los sistemas son suficientemente eficaces para gravar lo que hay que gravar no hay que tener 20 impuestos. Más allá del flujo y el stock, sería el impuesto a las ganancias, es un sistema que va poniendo redes múltiples para atrapar lo que se escapa.

F: ¿Pudiste hablar con Máximo Kirchner luego de la renuncia a la presidencia del bloque? ¿Cuál es tu visión de lo que él hizo?

Charlé algunas veces con él. Yo tengo una relación con Máximo Kirchner, lo considero un buen dirigente y una persona sana e interesada en hacer las cosas bien. Tengo una diferencia con él que la hemos discutido: si era bueno o no lograr este entendimiento con el Fondo. Lo hemos charlado y no nos pusimos de acuerdo. Que él haya dicho que no puede ser presidente del bloque que tiene que defender un proyecto que manda el el ejecutivo y yo soy el presidente de la bancada oficialista y no puedo defender un proyecto con el que no estoy de acuerdo, habla bien de él. Que Máximo renuncie al bloque por convicciones habla bien de él. Es una posición transparente que él adoptó.

Acepté formar parte de una coalición sabiendo que al interior una coalición hay coincidencias y diferencias. como la tuvo cuando se discutió el matrimonio igualitario la interrupción voluntaria del embarazo como cosa que divide en éste la opinión por historia por por concepciones filosóficas por infinidad de cuestiones y nada de eso ha impedido que este luego se siga trabajando juntos en la cantidad enorme de cosas que tenemos en común.

El acuerdo se firmó, Argentina está al día y comienza a recomponer su situación de reservas. Creo que tenemos que ir trabajando juntos por la cosa que estamos que estamos de acuerdo

F: Uno podría sintetizar diciendo que hay dos perspectivas que justifican esta diferencia de posición: quienes creen que el acuerdo con el FMI es una herramienta que va ayudar a que la economía argentina mejore y quienes creen que este acuerdo va a producir un empeoramiento de la economía de acá al año próximo. ¿Cuál es tu pronóstico?

Yo lo dije desde el que apareció el tema y se puso en discusión. Primero, en este acuerdo no hay nada para festejar. Segundo, el acuerdo no resuelve el problema del endeudamiento de la Argentina sino que abre una ventana de tiempo en el cual Argentina puede intentar recorre un camino por el que resuelva los problemas estructurales y demás.

Haber logrado que lo que había que pagar en el 2022 se comience a pagar en el segundo semestre del 2026, nunca puede ser considerado un hecho no bueno, hemos logrado una ventana de tiempo que es importantísima para aplicar políticas que permitan que la Argentina crezca.

Pasamos la vida diciendo que los precios aumentaban porque los salarios aumentaban y había que recomponer, que los precios aumentaban porque una devaluación que los precios aumentaban por las tarifas, que los precios aumentaban por la emisión monetaria. Todas esas variables ahora van detrás, acá pareciera que los precios aumentan como una cosa autónoma y luyego las paritarias corrigen los salarios y hasta la emisión monetaria en el último año fue negativa medida en término de inflación. La base monetaria creció 45% de inflación de cincuentipico, por lo tanto también fue vagón la emisión y no la locomotora de la inflación.

¿Por qué suben los precios en la Argentina? Es la primera respuesta que tenemos que tener para poder enfrentar el problema en serio, no es la emisión monetaria es groseramente mentira. Los que quieren eliminar la emisión monetaria son lo mismo que ya lo hicieron y que terminamos las cuasimonedas y en la crisis que tuvimos. Pensar en dolarizar como alguna empiezan a hablar, yo estoy espantado, eso es hacer que la gente no tenga plata para ir al supermercado.

F: Concretamente tu pronóstico respecto de la economía de este año y la del próximo, ¿Sos optimista respecto del crecimiento de la Argentina?

Hoy estamos amenazados por cuestiones externas que nosotros no manejamos, que van a influir. Si vos me decís que, en condiciones normales y sin los factores externos brutalmente negativos yo te aseguro que la Argentina va a seguir por una senda de crecimiento como el que ha iniciado el año pasado. Bajó el desempleo y no sólo bajo el desempleo sino que aumentó el empleo. El desempleo es un indicador que mide la cantidad de gente que busca trabajo y no consigue y muchas veces baja por desaliento no hay trabajo y la gente se canse buscar y entonces puede estar bajando el desempleo sin que se quiere empleo. Aquí se dio que subió el empleo bajo el desempleo es un dato altamente positivo, eso implica más gente en condiciones de consumir y eso implica la posibilidad de una rueda virtuosa de generación de más empleo.

F: Vos estás marcando que tu visión está más cerca de la de Alberto Fernández que la de Máximo Kirchner, respecto de que haber acordado con el Fondo no agrega otro problema y le permite a la economía llegar a las elecciones en mejores condiciones que hoy.

Yo no me quiero encasillar, no acepto, te estoy diciendo lo que pienso y es completamente compatible con lo que ya hablamos. Vos me querés poner más cerca de Alberto y más lejos de Máximo y yo no quiero. Tenemos flotando algunos riesgos externo sobre qué no manejamos, que puede incidir en una manera muy negativa. El pronóstico no se puede hacer sin poner esas reservas, sin esos factores externos y sobre la base de las políticas que se están llevando a cabo internamente estoy seguro que a fin de año vamos a estar mejor que ahora.