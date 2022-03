Acuerdo con el FMI: siguen los cruces en el Congreso pese a los cambios aceptados por Fernández

Mientras se esperaba por la respuesta de la Casa Rosada por sí o por no a los pedidos de la oposición que llevó Sergio Massa hoy a Alberto Fernández, a lo que el mandatario finalmente dio aval para las modificaciones, el plenario de comisiones sigue su curso. Con chicanas de Carlos Heller a la oposición, el origen de la deuda estuvo en el centro del debate.

"No tenemos nada que festejar, no estamos felices pero no podemos dejar de valorar que se está logrando refinanciar una deuda que en los términos que estaba contraída era impagable", planteó Heller, titular del plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda en la apertura de la jornada.

La jornada comenzó cuarenta minutos más tarde de los previsto con una introducción del jefe de bloque oficialista, Germán Martínez: "Venimos con la convicción de dar un debate y que no nos privemos de dar ninguna opinión, sabiendo la responsabilidad que nos exige esta hora para la Argentina".

Massa recibió a Juan Manzur y Martín Guzmán

Después siguió Heller con su presentación que duró casi una hora. Hizo un repaso histórico de la toma de deuda donde recordó que "cuando empezó la dictadura la deuda era de 5 mil millones de dólares, cuando terminó era de 50 mil millones. 23 mil millones es de la deuda que se estatizó".

Cuál es el cambio que quiere la oposición al acuerdo con el FMI

Mientras tanto, en la Cámara baja se aguarda el aval del Presidente a Sergio Massa para modificar la letra del proyecto y acordar con la oposición. El Frente de Todos está dispuesto a ceder a cambio de que la mayoría de la oposición vote de forma afirmativa.

Acuerdo con el FMI: en el tercer día buscarán llegar a un acuerdo, y el Gobierno tendrá que ceder

Uno de los puntos que traba el acuerdo es que la oposición no quiere votar las planillas anexas en el proyecto. Entienden que le da el aval al programa económico del Gobierno. Por eso es que piden que se modifique la redacción.

La que planteó esta diferencia fue Victoria Tolosa Paz (FdT): “Los legisladores votaron en su amplia mayoría el artículo 2 que decía que todo programa de financiamiento debía ser aprobados por el parlamento. Todo programa, y es el desarrollo de cómo salimos. Digo esto para llevar tranquilidad a quienes votaron una ley hoy quieren desandar ese camino”.

Las críticas de Juntos por el Cambio

Una de las voces más críticas fue la del puntano Alejandro Cacace (UCR), que tuvo varios cruces con Carlos Heller. "En el presupuesto nos dijeron que la inflación iba a ser del 30%, discutimos, no nos pusimos de acuerdo y se cayó la ley y ahora le dicen al FMI que va a ser más del 40%", explicó.

En tanto, la cordobesa Laura Rodríguez Machado (PRO) hizo una comparación un tanto llamativa: "Han logrado superar a Venezuela con la inflación. Antes decían vamos camino a Venezuela. Bueno, lo lograron ya somos Venezuela en cuanto a la inflación".

