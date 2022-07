"Los cuatro pecados del periodismo", según el papa Francisco

El Papa Francisco analizó el rol de los medios de comunicación y cuestionó las formas en que se desenvuelve periodismo actual. “Te da la impresión que tienen una metralla en mano para destruir gente”, lamentó y enumeró los cuatro pecados capitales de la profesión.

En la entrevista que le brindó la semana pasada a la agencia de noticias Télam, el Sumo Pontífice sostuvo que “un medio de comunicación tiene que estar atento a no caer en la desinformación”. “El valor de un medio de comunicación es expresar la verdad , que la comunicación no cambie la esencia de una realidad”, agregó.

"Por ejemplo, con la guerra hubo toda una disputa por una declaración que hice en una revista jesuita: dije 'aquí no hay buenos ni malos' y expliqué por qué. Pero se tomó esa frase sola y dijeron '¡El Papa no condena a Putin!'. La realidad es que el estado de guerra es algo mucho más universal, más serio, y aquí no hay buenos ni malos. Todos estamos involucrados y eso es lo que tenemos que aprender", dijo.

“La comunicación es algo sagrado, es de las cosas más lindas que tiene la persona humana y los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad didáctica”, subrayó. El Papa, además, enumeró “los cuatro pecados capitales del periodismo”.

Los cuatro pecados del periodismo

El primero de ellos es la desinformación . “Decir lo que me conviene y callarme lo otro, no podés desinformar; tenés que informar todo”, explicó.

. “Decir lo que me conviene y callarme lo otro, no podés desinformar; tenés que informar todo”, explicó. El segundo pecado es la calumnia . “Se inventan cosas, a veces destruyen a una persona con una comunicación”, apuntó.

. “Se inventan cosas, a veces destruyen a una persona con una comunicación”, apuntó. El tercero es la difamación , que no es calumnia, según aclaró. Se trata de cuando se divulga una postura del pasado de una persona “que quizás ahora cambió”. “Es como si a vos adulto te trajeran los pañales sucios de cuando eras chiquito”, ejemplificó.

, que no es calumnia, según aclaró. Se trata de cuando se divulga una postura del pasado de una persona “que quizás ahora cambió”. “Es como si a vos adulto te trajeran los pañales sucios de cuando eras chiquito”, ejemplificó. El cuarto pecado es la coprofilia. “Es el amor a la caca, a la porquería, o sea buscar ensuciar, buscar el escándalo por el escándalo”, manifestó.

“Si vos tenés a los medios de comunicación que te da la impresión que tienen una metralla en mano para destruir gente con la selección de la verdad o con la calumnia o con la difamación o con ensuciarlo, eso nunca hace crecer a un pueblo”, lamentó el Papa.

“Pido mucho que los medio de comunicación tengan esa sana objetividad, que no quiere decir que sea agua destilada, es decir ‘el hecho es este y yo pienso así’ y que quede claro la diferencia de la opinión y eso es muy noble”, remarcó y agregó: “Si vos hablás con el programa que te impone tal partido o movimiento político y sin decir que es eso es innoble, no es de bien nacido”.

“Esto crea una cultura de la indiferencia, del conformismo, del relativismo que nos daña a todos”, evaluó y concluyó: “Comunicar es involucrarnos y tenemos que ser muy conscientes de involucrarnos bien”.

