El Papa Francisco negó una posible renuncia por su salud: "Dios dirá" cuándo dejará su cargo

En un reportaje desde el Vaticano, el Papa Francisco desmintió este lunes 4 de julio los rumores de que podría renunciar a su cargo debido a sus problemas de salud y aseguró que “nunca se le pasó por la cabeza” hacerlo. “Dios lo dirá”, respondió respecto de si algún día deberá dimitir de su función.

"Nunca se me ha pasado por la cabeza. De momento no, de momento no. ¡De verdad!", aseguró el sumo pontífice consultado sobre la posibilidad de su renuncia durante una entrevista con la agencia de noticias Reuters desde su residencia en el Vaticano.

Francisco reiteró que renunciaría si su salud le impidiera un día dirigir la Iglesia. Consultado sobre si eso podría ocurrir, señaló: "No lo sabemos. Dios lo dirá".

En las últimas semanas, el fuerte dolor que padece en la rodilla derecha lo llevó a posponer un viaje a África previsto para principios de julio, lo que reavivó las especulaciones sobre una posible renuncia, como hizo su predecesor Benedicto XVI en 2013, aduciendo que le faltaban las fuerzas para desempeñar el cargo.

El pontífice argentino explicó que sufrió "una pequeña fractura" en la rodilla, que fue tratada con láser y magnetoterapia.

En ese sentido, también desmintió los rumores de que le habían descubierto un cáncer durante su operación de colon en julio de 2021 y los calificó de "chismes".

En el mismo reportaje, Jorge Bergoglio aseguró que pronto podría visitar Ucrania y Rusia y que "es posible" que viaje a Ucrania "tras su regreso de Canadá", previsto para finales de julio.

"Lo primero es ir a Rusia para intentar ayudar de una forma u otra, pero me gustaría ir a las dos capitales", es decir a Kiev y a Moscú, dijo.

