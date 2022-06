El Papa Francisco: “Aprender a despedirse es la sabiduría de los ancianos”

En el marco del Encuentro Mundial de las Familias, y como ilustra la portada de esta nueva edición del L´ Osservatore Romano en español, el Papa Francisco hizo un llamado a “Fundar el matrimonio en el amor de Cristo”. En el Festival de las Familias que abrió ese Encuentro Mundial que se celebra en Roma, el Papa invitó a las familias a dar un “paso más” para “transformar el mundo y hacerlo ‘casa’ para quien necesita ser acogido”.

Cinco “pasos más” hacia el matrimonio, la cruz, el perdón, la acogida y la fraternidad, según indicó el Papa Bergoglio a los participantes del mencionado Encuentro que se celebra hasta el domingo 26 de junio. Inspiraron la reflexión del Pontífice los testimonios presentados en el Aula Pablo VI para dar voz a la experiencia de los que viven las mismas alegrías, inquietudes, sufrimientos y esperanzas. El texto completo y oficial del mensaje del Sumo Pontífice se transcribe a doble página central con esta edición.

El Papa Francisco pidió “no olvidar al martirizado pueblo ucraniano”

En la primera página del periódico vaticano en español se resalta un hecho histórico. Por voluntad del Papa Francisco, a partir de junio de 2022 el Archivo Histórico de la Secretaría de Estado – Sección para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales (ASRS) pone a disposición de todos los que quieran consultarlo, la reproducción virtual de la completa serie de archivo en la propia página web. Se trata de la serie documental, referente al pontificado de Pío XII (abierto a la consulta desde el 2 de marzo de 2020), denominada “judíos”, porque estaba destinada a conservar las instancias de ayuda dirigidas al Papa por parte de los judíos de toda Europa, después del inicio de las persecuciones nazis-fascistas.

La serie de archivo está formada en total por 170 volúmenes, equivalentes en formato digital a casi 40 mil archivos. En un primer momento, estará disponible el 70% de todo el material, posteriormente se podrá disponer de los últimos volúmenes que aún están en proceso de elaboración. El texto completo del anuncio oficial realizado por el Cardenal Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales de la Santa Sede, se publica en la página 9 de este ejemplar.

En medio de las especulaciones de renuncia, el Papa Francisco dijo: "Hay que aceptar la vejez"

Necesitamos «redimir la comunicación» de la desinformación, el partidismo y los escándalos. Esta es la recomendación dirigida por el Papa a los participantes en el capítulo general de la Sociedad de San Pablo, recibida en audiencia a última hora de la mañana del 18 de junio en la Sala del Consistorio. El Pontífice entregó el discurso preparado a los presentes e improvisó uno, cuyo texto se publica en la página 6 de este ejemplar. En esa disertación el Papa Francisco también les alentó a “Comunicar de forma limpia'', por lo que convocó a comunicar de forma evangélica.

Francisco agregó: "Si tomamos los medios de comunicación de hoy: falta limpieza, falta honestidad, falta exhaustividad. La desinformación está a la orden del día: se dice una cosa, pero se ocultan muchas otras. Debemos procurar que en nuestra comunicación de fe esto no suceda, no pase, que la comunicación venga precisamente de la vocación, del Evangelio, nítida, clara, testimoniada con la propia vida”.

El Papa Francisco sufre fuertes dolores de rodilla que lo obligan a reducir sus apariciones públicas.

Como es habitual, se incluyen en forma completa y oficial las dos alocuciones públicas tradicionales del Papa: El Ángelus dominical y la Catequesis de los miércoles. En la primera de ellas, realizó un doble llamamiento a no olvidar el grito de dolor que sigue alzándose en Myanmar y en Ucrania. El mismo fue lanzado el 19 de junio asomado a medio día a la ventana del Palacio apostólico vaticano. Antes de la oración mariana con los veinte mil fieles presentes en la plaza de San Pedro, Francisco comentó el Evangelio del domingo de la multiplicación de los panes, subrayando la celebración en Italia y en otros países de la solemnidad del Corpus Domini.

Por otro lado, en la Catequesis el Papa llamó a «Aprender a despedirse: esta es la sabiduría de los ancianos. Pero... una despedida lenta» y «alegre: he vivido la vida, he conservado mi fe». Lo dijo el Papa en la plaza de San Pedro en la audiencia general de la mañana del miércoles 22 de junio, prosiguiendo las catequesis sobre el valor de la vejez. Al finalizar la catequesis, el Papa saludó a los varios grupos lingüísticos presentes, recordó a las víctimas del terremoto en Afganistán y el asesinato de dos jesuitas en México, e invitó a no olvidar el sufrimiento del martirizado pueblo ucraniano. Finalmente, la audiencia concluyó con el canto del Pater Noster y la bendición apostólica.