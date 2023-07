Los Pumas lograron una enorme victoria como visitantes ante Australia: 34-31

El comienzo de Los Pumas en el Rugby Championship había sido con dura derrota ante los All Blacks, por eso vale muchísimo el gran triunfo obtenido este sábado como visitantes ante los Wallabies, el poderoso seleccionado de Australia. Fue victoria del equipo argentino por 34-31, en un duro que tuvo varias alternativas en el resultado, y parecía que se les escapaba a Los Pumas cuando, en pleno ataque y ganando, cerca del final un error terminó en try australiano. Pero con determinación los argentinos fueron por "el tiro del final", y un try de Juan Martín González permitió el gran grito Puma, un resultado de enorme importancia tanto en la cancha como en el ánimo general del grupo, que necesitaba superar la pobre imagen dejada en el debut como locales.

Apoyado por una gran cantidad de simpatizantes argentinos, que nunca dejaron de hacerse escuchar, el equipo argentino mostró una imagen renovada en el estadio de Paramatta, y el festejo final contrastó con la preocupación de los locales, que ahora acumulan dos derrotas, ya que en el debut del Championship también habían sufrido una paliza, cayendo 43-12 en su visita a Sudáfrica.

Para esta segunda jornada, Los Pumas tuvieron en el banco al australiano Michael Cheika, que dirigió a los Wallabies de 2014 a 2019 y que este sábado ntrodujo cuatro cambios, con el ingreso de Rodrigo Isgró como novedad, luego de tres años brillando en gran nivel en la selección de Sevens.

También ingresaron el pilar Francisco Gómez Kodela, el tercera línea Santiago Grondona y el centro Jerónimo de la Fuente, en tanto que salieron de la formación titular Lucio Sordoni, Rodrigo Bruni, Matías Moroni y Sebastián Cancelliere.

Emocionados por la victoria, tras un final de altísima tensión, los jugadores argentinos festejaron con ese grito final la certeza de haber dado vuelta la hoja del debut, y en virtud del desarrollo del encuentro de este sábado, hubiera sido injusto que Los Pumas se fueran de Sidney con las manos vacías, porque en el balance general merecían el triunfo.

El partido parecía controlado, Los Pumas atacaban y estaban cerca del try a poco minutos del cierre, cuando un error y una pelota perdida con el equipo en pleno ataque terminó con try de los Wallabies, que pasaban a ganar al filo ya del final. Pero los argentinos fueron con todo a ese último ataque, y el try de González desató la fiesta: Los Pumas habían vuelto.

