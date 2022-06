Los vendedores de autos usados advierten que la situación del sector "es agonizante"

Los concesionarios que comercializan autos usados se encuentran atravesando una “situación agonizante”, según denunció el presidente de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), Alberto Príncipe, luego de que el sector diera a conocer las ventas registradas durante el mes de mayo.

A pesar de que el porcentaje de comercialización subió 42,5% con respecto al mismo mes del 2021, lo que significa 138.552 automóviles vendidos, desde la CCA consideraron a mayo un mes "muy malo en ventas" como consecuencia del impacto económico que todavía se adjudica a la pandemia de Covid-19.

En comparación con el mes anterior en este mismo año, las ventas subieron un 6,3%, ya que en abril de 2022 se vendieron unos 130.362 vehículos. En total, en lo que va del año ya se comercializaron más de 648 mil unidades, lo que representa una suba del 1,31% en comparación al mismo período del año pasado.

“No la podemos tomar como crecimiento (a la suba de ventas) porque venimos disminuyendo los volúmenes año tras año”, señaló Príncipe, presidenta de la CCA, y añadió: “Es sólo un índice que esperamos vuelva a crecer en forma continua y considerable”.

A su vez, el director del organismo denunció que “hoy se encuentran en un sector agonizante, que está usando toda su experiencia e imaginación para reinventarse a las nuevas formas de venta y no llegar al extremo de volver a achicar sus estructuras haciendo peligrar los puestos de trabajo”.

En esta misma línea, Príncipe advirtió que es posible que esta situación se profundice y derive en despidos dentro de los concesionarios. “Sabemos de la voluntad del gobierno para que esto no suceda, pero no vislumbramos a corto plazo un cambio importante en la medida que la situación macroeconómica del país no mejore”, explicó.

En lo que respecta al ranking de las unidades más vendidas en el mes, desde el sector precisaron que el top 10 está encabezado por el Volkswagen Gol y Gol Trend con más de ocho mil unidades, seguido por el Chevrolet Corsa y Corsa Classic con casi cinco mil unidades y completando el podio con la Toyota Hilux, modelo que se vendió en un poco más de cuatro mil oportunidades.

Debajo del top tres se encuentran el Renault Clio, el Ford Fiesta, el Fiat Palio, Ford con la camioneta Ranger, la EcoSport y el Ka, y, finalmente, el Toyota Corolla. Todos estos modelos registraron de 3500 ventas para abajo.