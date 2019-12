Luego que Macri la acusara de "traición", Beatriz Avila replicó con dureza en redes

Noticias Relacionadas La nueva Cámara Baja solo tiene varones en las conducciones de bloques e interbloques

"El Presidente @mauriciomacri que causó la mayor angustia traicionando la esperanza de todo el pueblo argentino y manejó a sus votantes con slogans publicitarios vacíos de de contenido, hoy se preocupa por mi relación con nuestros votantes". La fuerte respuesta de la diputada tucumana Beatriz Avila a las acusaciones de "traición" que le había hecho el Mandatario por su abandono de Juntos por el Cambio a poco de asumir, estalló en las redes este miércoles 4 de diciembre, generando una larga cadena de respuestas. Las réplicas en Twitter fueron en su mayoría críticas con esa decisión de salir del macrismo, luego de haber ido hace pocos días en sus boletas electorales.

"Lamento la desafortunada decisión de los diputados Ansaloni, Ávila y Carambia de abandonar el bloque luego de formar parte de nuestras listas. Esta traición a la confianza de los votantes que los eligieron es opuesta a nuestros valores y a lo que creemos. #QueDevuelvanSusBancas", había lanzado Macri sin medias tintas, encendiendo el debate y remarcado que Juntos por el Cambio habia sido el sello político que llevó a la tucumana Avila, a Miguel Ansaloni (Buenos Aires) y al santacruceño Antonio Carambia a sus bancas legislativas. Sin embargo, apenas asumidos, los tres oficializaron que abandonaban el actual oficialismo para para incorporarse a la bancada de "Unidad Federal para el Desarrollo", signo que se descuenta votará en sintonía con el peronismo.

La respuesta de Avila invirtió la acusación de traición, señalando que había sido Macri el que no cumplió con sus votantes:

El Presidente @mauriciomacri que causó la mayor angustia traicionando la esperanza de todo el pueblo argentino y que manejó a sus votantes con slogans publicitarios vacíos de de contenido, hoy se preocupa por mi relación con nuestros votantes. — Beatriz Avila (@Beatriz_AvilaOK) December 4, 2019

Las críticas de Macri había llegado luego de la ceremonia de jura de los 130 legisladores electos el pasado 27 de octubre, cuando se hizo pública la deserción de Avila, Ansaloni y Carambia de las filas macristas, permitiendo que los números con los que contará el gobierno de Alberto Fernández en el Congreso ganen un volumen todavía mayor. Durante este miércoles también se oficializó que el puntano Adolfo Rodrígez Saá volverá a la bancada del peronismo en la Cámara Alta luego de larga disidencia que hasta lo llevó a ser candidato presidencial por fuera de estructura del PJ.

Luego Avila siguió con la defensa de su movida política y se refirió a la situación de Miguel Angel Pichetto cuando se sumó al macrismo:

Que se quede tranquilo el Presidente que en mi partido @PJSTucuman hacemos política en la calle, no en Twitter.

No escuché las mismas condenas ni que le pidieran la banca cuando cooptaron a Miguel Angel Pichetto, que fue nada menos que su candidato a Vicepresidente. — Beatriz Avila (@Beatriz_AvilaOK) December 4, 2019

La respuesta de Avila acusando a Macri de haber "traicionado la esperanza del pueblo argentino" y "manejado a sus votantes con slogans publicitarios vacíos de contenido" llevó a muchos usuarios de redes le preguntarán por qué, si ese era su pensamiento, había elogiado al mandatario en sus posteos preelectorales, pidiendo además a los seguidores del macrismo que la votaran, como finalmente ocurrió.

El diputado del PRO Álvaro González, había dicho temprano que "tanto Ansaloni como Ávila como Carambia no dieron explicaciones. Intenté ubicarlos durante una semana. Ansaloni me dijo un día `voy para allá´ y todavía lo estoy esperando. Carambia nunca me contestó el teléfono. Somos todos hombres grandes. Tengo muchos años de experiencia política. Si uno se puede sentar frente a frente por ahí puedo entender cuáles son los motivos", agregó.

Perlitas: lo que no se vio de la jura de los 130 diputados

A esos dichos Avila respondió este miércoles que "nosotros no somos del PRO, de ahí viene la gran confusión. Jamás fuimos PRO, y ellos no supieron contener a los bloques provinciales". "A Ritondo lo pusieron a dedo dejando de lado el Interior", agregó Avila a la prensa en el Congreso, señalando que formarían "un bloque opositor". "Nosotros no nos hemos vendido", aseguró la legisladora tucumana.

Patricia Bullrich y Juan José Campanella habían estado entre los primeros en cuestionar a los diputados que se iban de Juntos por el Cambio, reclamando #QueDevuelvanSusBancas. Y lueog Macri los siguió pidiéndoles que renunciaran. La polémica promete seguir en los próximos días, pero en los hechos significa una movida altamente positiva para los números que espera manejar el gobierno de Alberto Fernández en la Cámara Baja, mientras en el Senado no solo tendrá amplia mayoría, sino que quedó a solo seis nombres de contar con los dos tercios de los votos.

La ministra @PatoBullrich descalifica las conductas de los partidos que no supieron contener en alianzas y que no supieron manejar, porque nunca extendieron su visión más allá de la capital. — Beatriz Avila (@Beatriz_AvilaOK) December 4, 2019

