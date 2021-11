Diputados del frente opositor respondieron al video filtrado del pasado miércoles que muestra al presidente Alberto Fernández en el Centro Cultural Kirchner hablando de Córdoba frente a intendentes, militantes y jefes comunales de dicha provincia. Allí, el jefe de Estado se refiere a la misma como una "tierra hostil" que necesita "de una vez por todas integrarse al país" y dejar de lado "la necesidad de parecer algo distinto". Ahora, Luis Juez recogió el guante.

"Sé también que hace falta de muchos cordobeses y cordobesas como ustedes para que Córdoba, de una vez por todas, se integre al país. Para que Córdoba, de una vez por todas y para siempre, sea parte de la Argentina. Y no esta necesidad de siempre parecer algo distinto", dijo Alberto Fernández, quien se encontraba en compañía del senador Carlos Caserio y de Martín Gill.

Luis Juez, candidato a senador de Juntos por el Cambio, fue uno de los que salió rápidamente a responder por los dichos de Fernández, a través de Twitter: "Claro Presidente, Córdoba no forma parte del PAÍS que USTEDES quieren, los cordobeses hace tiempo que se lo venimos diciendo en las urnas...", escribió.

Luis Juez respondió a los polémicos dichos de Alberto Fernández

En diálogo con Radio Mitre, Luis Juez expandió sus críticas y se mostró muy firme ante la posibilidad de ganar las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre: "Va a ser un urnazo con dignidad. Entiendo que sí, quiero ser prudente. Hay muchas provincias han repartido de todo y han hecho lo imposible para revertir la situación, el kirchnerismo se radicaliza como hizo después del 12 y sigue con esta agenda estúpida de Cristina, o convocan a un diálogo. Lo ideal sería que los tipos hayan perdido la capacidad de maniobra en el parlamento. Eso permitiría que los argentinos tengan alguna garantía institucional, sino sería un desastre".

El cordobés aseguró que cualquier frente político, ante una derrota electoral como la que experimentó el FDT en las PASO, se replantea las cosas que está haciendo mal pero que "el kirchnerismo es una expresión muy fanatizada de la política, por lo cual ellos se radicalizan". "En vez de reconocer sus errores profundizan sus desaciertos. No nos tome el pelo presidente, demasiado piolas somos los cordobeses con ustedes. Demasiado bien nos portamos para que este mamarracho nos falte el respeto", reclamó.

Alberto Fernández recibió varias respuestas de repudio a sus dichos sobre Córdoba

Alberto Fernández también se dirigió hacia el gobernador Juan Schiaretti, sobre quien dijo: "Quiero decirles que no comparto lo que piensa el gobernador de ustedes... No todo es lo mismo. Yo no choqué la Argentina. La Argentina la chocaron los amigos de él, no yo".

Por esto, los diputados del Bloque Córdoba Federal salieron a responder a sus dichos: "Lamentamos profundamente los dichos del Presidente Alberto Fernández sobre Córdoba. Esto confirma la mirada unitaria que tiene del país. Todo lo que pase fuera del AMBA no es Argentina. Parece que eso le molesta ahora, que Córdoba pida solo que nuestra patria sea más justa. Que el presidente mire hacia el interior federal: se va a encontrar con un país productivo, trabajador, dispuesto a ayudar y a salir adelante".

La Unión Cívica Radical de la provincia también expresó su rechazo a lo manifestado por Alberto Fernández: "Rechazamos las dichos del presidente Alberto Fernández sobre que hace falta que Córdoba se integre al país. Es un desconocimiento sobre una provincia democrática y federal. Lo que realmente quiere es que Córdoba sea K. Eso no va suceder. Más respeto por Córdoba". Y la legisladora de la provincia de Córdoba, Daniela Gudiño, aseguró en Twitter que presentaría un proyecto para repudiar las palabras del presidente: "Su ignorancia sobre nuestra historia federal y democrática, trasunta desprecio por nuestro pueblo porque no lo votó".

MM/ff