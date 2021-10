Luis Juez: "El control de precios es una medida condenada al fracaso"

El candidato a senador nacional y diputado nacional de Juntos, Luis Juez, criticó la iniciativa del congelamiento de precios de 1432 productos que el Gobierno oficializó días atrás, y sostuvo el pasado martes que la medida "está condenada al fracaso", mientras que pronosticó que cuando haya "un desabastecimiento, van a echar culpas a la oposición”.

“El control de precios es una medida condenada al fracaso, que nunca funcionó y genera tensiones increíbles. Es una medida generada por una banda de burros que no conoce del tema y que nunca pagó un salario”, lanzó Juez en el programa Solo una vuelta más, por TN, al tiempo que vaticinó que cuando haya "un desabastecimiento, van a echar culpas a la oposición”.

Asimismo, opinó que “no está bien que los militantes hagan el trabajo de la AFIP”, dado que el militante que entre a controlar, lo hará “con una prepo increíble”. “Traerá tensión en un momento donde necesitamos tranquilidad”, aseguró.

Arrancó el congelamiento de precios con faltantes de productos y con multas

Por otro lado, con respecto a la Ley de Etiquetado Frontal, que fue aprobada ayer por la Cámara baja y que tiene el objetivo de advertir en los envoltorios de los alimentos los excesos de componentes que pueden ser nocivos para la salud, el legislador cordobés afirmó que “le hemos sugerido modificaciones al kirchnerismo”, pero que desde el oficialismo “se lo tomaron como bandera en un país donde la gente todavía no come”.

“Los tipos están adentro de un termo. No saben lo que significa producir y generar. Además, el diputado kirchnerista Pablo Yedlin afirma, con buen criterio, que esta ley no ha podido acreditar grandes resultados en México o Chile”, explicó.

Además, en vista a las próximas elecciones legislativas en noviembre, aseveró: "Cuando cambien la composición parlamentaria, habrá una agenda más racional y alineada a la gente y no con la picardía de los dirigentes que quieren instalar temas".

De chocotortas a choripanes: los cruces del debate por el Etiquetado Frontal

“Me encantaría regalarle un libro de historia a Tolosa Paz”

En otro orden, en relación a los dichos de la candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, quien dijo que "la oposición está pensando hacer un golpe blando al dólar antes de las elecciones", Juez, filoso como de costumbre, ironizó: “Me encantaría regalarle un libro de Historia a Victoria Tolosa Paz”.

Sobre este punto, señaló que este “es un tema que los activa cuando radicalizan”, al intentar “recuperar su padrón electoral que en esta PASO les dio un poco la espalda”. Sin embargo, el diputado pronosticó que “no funcionará” y que “se comerán una paliza descomunal” en las próximas elecciones del 14 de noviembre.

“Cuando el peronismo no gobierna, es casi destituyente. Me parece un acto de irresponsabilidad, como si el clima y el mal humor no lo hubieran generado ellos. No puedo creer que les falte un cacho de sentido común para razonar. Háganse cargo, viejo”, cerró.