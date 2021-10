Emilio Monzó le respondió a Tolosa Paz su expresión de "golpe blando": "Me parece muy grave la expresión"

El ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, respondió las consideraciones que este lunes hizo la candidata a diputada bonaerense del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, quien manifestó que Juntos por el Cambio está dispuesto a hacer "un golpe blando" con el dólar blue para "debilitar al gobierno" antes de las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre y "generar condiciones muy adversas".

"El gobierno se golpea permanentemente y el resultado electoral mucho tuvo que ver con el autoflagelo", empezó diciendo Monzó en TN en relación al momento político que atraviesa el oficialismo.

Consultado por la frase de Tolosa Paz, que en declaraciones radiales en AM750 dijo que la "oposición política y sus resortes en momentos electorales siempre tendieron a una devaluación", el dirigente de origen peronista calificó de "grave" los dichos de la candidata frentetodista. "Quiero darle alguna licencia por su verborragia permanente y quiero pensar que lo hizo inconscientemente. Me parece muy grave la expresión. No quiero ponerlo en boca de todo el Gobierno, porque no deben pensar eso. La oposición se está portando con madurez, el problema está en el Gobierno", criticó.

Además, expresó que la coalición panperonista tiene que acordar internamente porque es "muy difícil llegar a un acuerdo con un Gobierno que tiene tantos desacuerdos internos".

Juntos por el Cambio le responde a Tolosa Paz: "Fue su partido el que empujó en 2001"

También dio por tierra cualquier remontada electoral del Frente de Todos el 14 de noviembre luego de la dura derrota en las primarias. "No están dando resultado ni los viajes de egresados ni todo lo que pone en los bolsillos de la gente, y no le va a dar resultado. No creo que haya manera. Me preocupa la imagen de un presidente tan desgastado con dos años más de gobierno", cuestionó a Alberto Fernández.

"Nos comimos la tercera vía"

En un análisis sobre la victoria cambiemita a nivel nacional y bonaerense, Monzó analizó dos características que pesaron al momento de volcar la elección de las PASO hacia el lado amarillo: el manejo de la pandemia del oficialismo y la apertura de Juntos por el Cambio hacia otros candidatos.

"La pandemia fue un factor contundente. Hubo un gran contraste con la gestión que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires. Ellos se han equivocado en la pandemia. Axel Kicillof cometió un gran error en culpar al otro", expresó.

"Qué macanudo, ese muchacho": Fernando Iglesias prometió "no olvidar" lo que Manes dijo de Macri

Luego habló del "factor Manes" en territorio bonaerense. "El segundo factor fue la interna. Nos comimos la tercera vía, sin querer. No fue estratégico, pero la aparición de Manes se llevó puesta la tercera vía. Logró que esa tercera vía ingresara a nuestro espacio político y se ampliara el resultado electoral", reflexionó Monzó

Finalmente destacó la unión entre el neurólogo de origen radical y quien se quedó con la interna de Juntos, Diego Santilli. "Al otro día de la elección, pensé que había un problema: ¿cómo aglutinar la amplitud de una PASO en la general? En 2015, Aníbal Fernández y Julián Domínguez sacaron 41 puntos. Aníbal fue candidato y sacó 35 puntos. Esto ocurre siempre. La foto de Manes con Santilli fue un gran paso para nosotros y que hoy estén haciendo campaña juntos sutura mucho lo que pasa en las cuestiones internas", concluyó.

GI/FL