"Qué macanudo, ese muchacho": Fernando Iglesias prometió "no olvidar" lo que Manes dijo de Macri

"La verdad no me parece bien, se debería presentar como cualquiera de nosotros...", dijo el martes Facundo Manes en una de sus tantas notas de campaña, cuando le preguntaron sobre la decisión del expresidente Mauricio Macri, de no presentarse a declarar en la conocida citación del juez de Dolores Martín Bava por el supuesto espionaje a familiares del ARA San Juan.

Como se sabe, el abogado de Macri, Pablo Lanusse, presentó escritos recusando a Bava, alegando su prejuzgamiento, denunciando "temor de parcialidad" y pidiendo que se lo declare incompetente en el caso.

El tema es que esas palabras de Manes marcando diferencias entre Macri "y cualquiera de nosotros" rebotaron hacia el interior de Juntos, donde el diputado Fernando Iglesias llevó la voz cantante a la hora de criticar en público al neurólogo y candidato del radicalismo, usando en ese cruce su siempre filosa cuenta de Twitter:

Qué macanudo, ese muchacho. Ahora no es momento porque hay que ganar las elecciones, pero que se quede tranquilo. No lo vamos a olvidar. — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) October 20, 2021

Para Manes, Macri debió haber comparecido ante Bava, pero el expresidente fue tajante en sus acusaciones contra el juez Bava, señalando que "vulnero mis garantías desde el primer minuto".

El martes también en Twitter Macri señaló "no me presentaré hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio". La causa que lleva adelante Bava apunta al supuesto espionaje ilegal contra familiares de los fallecidos a bordo del submarino ARA San Juan, en noviembre de 2017.

Luis Juez: "Es un error que Mauricio Macri no se haya presentado en el juzgado"

"Recién llegado, quiero contarles que mientras viajaba por trabajo fui citado a declarar y se me prohibió la salida del país por un juez de Azul interino en Dolores, manifiestamente incompetente", escribió Macri. "Siempre estuve y estaré a disposición de la Justicia, pero no permitiré que se violen derechos y se abuse del poder con intenciones políticas que tiñen la verdad", señaló entonces Macri.

Cuando le preguntaron a Manes sobre el tema, en lugar de una defensa de Macri esbozó que el exmandatario "se debería presentar", lo que lo situó en una posición en la que no avalaba los cuestionamientos que Lanusse y el propio Macri habían hecho sobre el juez Bava.

Habló el abogado de Macri: “Creen que con una foto suya declarando pueden dar vuelta la elección"

Pero Iglesias no dejó pasar el tema, sino que fue duro sobre esas apreciaciones del neurocientífico, y llamó la atención en redes que prometiera "no olvidar esas palabras" esas palabras de Manes, dejando pasar el tema por ahora "porque no es el momento y hay que ganar las elecciones".

Las diferencias entre duros y dialoguistas en el seno de Juntos son importantes, con Patricia Bullrich liderando el sector más crítico respecto a las hipóteticas negociaciones con el Gobierno luego de las elecciones que se esbozaron desde el massismo, un tema al que también se opuso Elisa Carrió en las últimos días, y que también encuentra entre sus voces más severas a Alfredo Cornejo.

HB