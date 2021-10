Victoria Tolosa Paz explicó por qué parpadeaba tanto durante el debate

El debate de los candidatos a diputados nacional por la provincia de Buenos Aires dejó varios momentos de tensión, pero también algunas particularidades. Por ejemplo, la postulante del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, pareció incómoda y con un constante parpadeo.

Tras esta particular situación la platense reveló el motivo de ese pestañeo y los ojos entrecerrados. "No es que no veía, es que quería concentrarme en la cámara y posiblemente por el esfuerzo porque la cámara la tenía a tres kilómetros de distancia, y evidentemente se notaba que estoy muy chicata", expresó en una entrevista en Radio con Vos.

"Como soy muy coqueta no me quise poner los lentes, alguien habrá pensado que tengo un problema con los lentes, pero no uso lentes de contacto. Además estaba cansada, es probable que la cara de cansada me ponga un poco más china", explicó Tolosa Paz.

Durante el debate, la candidata del oficialismo tuvo sus cruces más picantes con el de Juntos, Diego Santilli. En diálogo con C5N, dejó sus sensaciones del intercambio: "Lo más importante era poder expresar lo que representa el Frente de Todos. Logré ponerle palabras, en todo caso dejar al descubierto quien es Diego Santilli. Creo que cada uno va con un objetivo al debate. El mío era desenmascarar a Santilli".

"Santilli se quiere llevar el fondo a CABA. Es un porteño que defiende a la Ciudad de Buenos Aires. Además es un empleado de Horacio Rodríguez Larreta. Los $38 mil millones del fondo permitieron equiparar salarios, compra de móviles, construcción de dos alcaldías , nuevos agentes", expresó la candidata.

Tolosa Paz a Santilli: "Entre la Provincia y tu jefe Larreta, siempre vas a elegir a tu jefe"

En esa línea, afirmó: "Todo el frente de Cambiemos salió a pegarle a Facundo Manes porque cree que corresponde que Mauricio Macri se presente ante la justicia. Luis Juez dijo lo mismo. Macri demuestra el desprecio que tiene por las instituciones. Macri no se presentaba a declarar, y Santilli decía igualdad ante la ley y basta de privilegios".

Sobre las elecciones generales del 14 de noviembre, señaló: "Creo que va a haber un mayor nivel de participación en las elecciones. La gente nos dice no hubo PASO, está el que te dice tendríamos que haber tenido mayor participación con más listas. En donde hubo PASO nos fue mejor. Pinamar, Lanús, Vicente López, La Plata".

"Ellos construyen algunos titulares, algunas cuestiones básicas como la gente quiere trabajar, los chicos en las escuelas, presos...ellos solo construyeron una alcaldía, no combatieron el delito, destruyeron más de 100 mil puestos de trabajo. Construyen un relato", finalizó.

