Luis Novaresio: "El que te dice puto de mierda o judio de mierda habla de él"

El periodista Luis Novaresio fue invitado por la DAIA a una charla sobre discriminación, antisemitismo, violencia social y bullying. El encuentro fue virtual del que participaron alrededor de 300 personas. Entrevistado por Victor Garelik, Novaresio contó experiencias personales de su infancia rodeado de amigos judìos, del desprecio que recibió por ser homosexual y de cómo ve estos tiempos de intolerancia en la Argentina.

En la entrevista, Novaresio relató: "El colectivo gay sigue siendo discriminado y hay una discriminación sutil hacia los viejos. El antisemitismo, el racismo, la discriminación por orientación sexual, son los más potentes que yo veo. Y para poder poder erradicar esas costumbres primero hay que hacerlo público y contarlo".

El abogado y periodista de América hablo sobre el antisemitismo y la discriminación que sufrió por su orientación sexual: "La comunidad judía nos ha enseñado a muchos. Esta convicción de denunciar y seguir y seguir. Yo durante años padecí y sufrí esta discriminación por mi orientación sexual, creyendo que no tenía que hacer público lo que había elegido. Y la verdad me di cuenta hace poco que fue un error. Cuando ocupás el lugar que ocupás tenés una cuota de responsabilidad. Uno tiene que asumir que con su historia personal a ayudar a otros a que se sientan menos solos o que se animen o se sientan acompañado y que no se dejen pisotear por esta discriminación".

El compromiso de Luis Novaresio: "Nos casamos tras la pandemia"

En un momento de la entrevista, Novaresio relató una experiencia personal: "Cuando yo nadaba, la mamá de un compañero me regaló una estrella de David. Y yo era la minoría en ese grupo. Y me acuerdo que viajando a Santa Fe escuche por primera vez el judío de mierda en un micro. Me acuerdo perfectamente tenia 11 o 12 años. El papá que nos acompañara no reaccionó. Me sentí herido".

Posteriormente se refirió a la discriminación que sufrió por su condición de homosexual: "Un amigo mio militante de LGTB, me dijo está todo muy bien en esto de salir del closet. Te van a felicitar pero bancátela porque en algún momento te van decir puto de mierda. Y me ha pasado, obviamente. No hay que acostumbrarse. El negro de tal, el judío de tal, lamentablemente sigue existiendo y hay que denunciarlo y combatirlo. El que te dice puto de mierda o judio de mierda habla de él. El insulto califica al insultante y no a vos".