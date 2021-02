Las playas de Mar del Plata se llenaron de espuma

Las playas de Mar del Plata se vieron cubiertas con espuma marina, tomando por sorpresa a tanto a marplatenses como turistas. Según afirmaron los especialistas, este fenómeno natural se debió a la conjunción entre el movimiento de las olas y la materia orgánica que se encuentra cerca de la costa.

El manto de espuma se hizo visible en la Playa Popular, en la zona de Punta Mogotes y en Constitución y las personas presentes no perdieron oportunidad de fotografiar esta inusual postal.

Según explicó al medio local La Capital Mar del Plata el investigador del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Ricardo Silva, encargado de tomar muestras en Playa Popular, se debió a un “fenómeno natural” que se da “cuando hay presencia de materia orgánica”. En este sentido, el especialista explicó que en las muestras se encontraron “restos de micro algas” y yodo propio del agua marina, que provocaron la espuma en la orilla a partir del movimiento de las olas.

“En este caso la materia orgánica, más el efecto de la turbulencia de las olas y el aire que esta genera, hace que las burbujas se mezclen y se forme la espuma. Es un mecanismo físico”, explicó.

El investigador sostuvo que este fenómeno “no es algo atípico” y es “común cuando se dan ciertas condiciones climáticas, tanto en verano como en invierno”. Del mismo modo, agregó: “El clima promovió ese mecanismo. El calor y la baja intensidad de viento hace que se acumule cada vez más el fitoplancton, que son plantas y crecen mar adentro. Uno no los ve, pero el efecto de las corrientes hacen que vengan para la costa”.

Por otro lado, el especialista aclaró que esta espuma no representa peligro alguno para quienes asisten a la playa. “Se pueden meter al mar tranquilamente, esto no es perjudicial para nada. A la vista no es lo más común, pero no pasa nada. Después de la orilla, dentro del mar ya no hay esto”, sostuvo.

La temperatura del mar

Otro fenómeno que influyó en la generación de esta cantidad de espuma, fue la temperatura del mar marplatense, la cual en los últimos días de enero registró su punto más alto en los últimos ocho años, superando los 24°C.

El mar registró su temperatura más alta en 8 años en Mar del Plata

Estos datos fueron confirmados por el Gabinete de Oceanografía Física del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), mediante un informe que dio cuenta de que "este martes 26 de enero la temperatura ascendió hasta los 24,3°C; superior al registro máximo mensual (24°C en enero de 2014) e incluso a la máxima absoluta de la serie (24,2 °C en febrero de 2015)".

Además, dicho informe agregó que "la temperatura en la superficie del mar supera al 25% de los valores más altos registrados en enero desde el año 2013(Q3=21,9°C)".

