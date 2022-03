Marcelo Peretta se peleó con un abogado en el Ministerio de Trabajo y fue repudiado: "Me defendí de su agresión", dijo

Marcelo Peretta, secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, protagonizó este miércoles 23 de marzo un escándalo al agredir físicamente al abogado de la Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales (ADEM) durante una negociación.

El hecho, que quedó registrado en un video, fue repudiado por el Ministerio de Trabajo, lugar donde fue la reunión entre las autoridades del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) y la Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales en el marco de una audiencia por regulaciones laborales.

Allí se puede ver cómo Peretta sigue al letrado Gustavo Gallo mientras ambos bajan por una escalera, y, entre gritos, le da dos golpes. “Doce años hijo de p… me tienen podrido”, se escucha reclamar al sindicalista, mientras quienes presencian la situación intentan detenerlo también elevando la voz.

Después de que trascendiera lo sucedido, desde la cartera de Trabajo emitieron un comunicado en el que repudiaron “la agresión violenta” de Peretta contra Gallo.

“El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación expresa su más enérgico repudio y rechazo a la agresión violenta que el titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), el Dr. Marcelo Peretta, perpetró contra el abogado de la Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales (ADEM), Dr. Gustavo Gallo, en la sede de este Ministerio de la calle Callao 114, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en momentos de realizarse una Audiencia en la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo”, señalaron en una publicación.

Por su parte, Marcelo Peretta reconoció el enfrentamiento pero aseguró que él se defendió de una agresión que el letrado de ADEM tuvo hacia él. “Quiero aclarar que no le pegué al abogado Gustavo Gallo sino que me defendí de su agresión”, comienza el escrito que publicó el líder de la Confederación de Trabajadores y Empleadores (CTE).

“La verdadera agresión es la de ADEM, que hace 12 años desconoce una entidad legalmente registrada y a sus trabajadores”, aseguró el farmacéutico.

Marcelo Peretta lidera una rama del sindicalismo cercana al PRO y a Patricia Bullrich.

En ese marco, aseguró que “ese abogado es el responsable de que hace 12 años los trabajadores farmacéuticos y bioquímicos de droguerías no tengan cobertura sindical ni convenio colectivo de trabajo”.

En estos años, denunció, el defensor “no perdió oportunidad de burlarse y denigrar a los representantes de los trabajadores, e incumplir todos los dictámenes ministeriales que lo obligaban a negociar de buena fe”.

El secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos acusó a Gallo de estar “financiado por la Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales (ADEM) para provocar a las autoridades del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) y perjudicar a los farmacéuticos y bioquímicos dependientes”.

El comunicado de Marcelo Peretta.

Según dijo Peretta, la Justicia "condenó" al letrado en 2016 "por su práctica antisindical (Juzgado 73 expediente 49875/14)”.

Respecto de lo sucedido este miércoles y de la presunta agresión a la que él reaccionó, explicó: “Se me acercó al oído, me salivó, y me dijo “olvídense, esto no lo vamos a firmar…”; lo que me desbordó por su actitud socarrona frente a tantos años de lucha y frustración”.

No obstante, Peretta lamentó lo sucedido y dijo: “Esas no son mis formas, pero la provocación genera reacciones, que a veces no se pueden contener. Lamento lo sucedido”.

