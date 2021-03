Sindicalista aliado a Bullrich critica al Gobierno por fomentar el "pobrismo"

El secretario general del sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), Marcelo Peretta, apuntó contra el Gobierno nacional de Alberto Fernández por "formalizar el pobrismo" al otorgarle “personería social” a una organización social que tiene a Juan Grabois como referente.

Se trata de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que recibió esa figura del ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Peretta, el referente de la nueva Confederación de Trabajadores y Empleadores (CTE), integrada por los sindicatos "flacos" (chicos) y apoyada por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el líder del Peronismo Republicano, Miguel Pichetto, salió al cruce del Gobierno y exigió "un nuevo modelo sindical para derrotar al pobrismo".

"La reciente decisión del gobierno de formalizar el pobrismo otorgándole “personería social” a la UTEP, que no es una organización representativa de trabajadores sino de ciudadanos subsidiados por el Estado, viola la ley 23551 de Asociaciones Sindicales y rompe el modelo sindical", expresó el sindicalista de los farmacéuticos.

Peretta junto a Bullrich y Pichetto en el lanzamiento de la CTE.

En esa línea, comentó: "La ley establece el derecho a agremiarse por actividad, por profesión o por empresa, pero la UTEP no está incluida en ninguna de estas tipologías. No existe la modalidad de “Personería social”, solo existen “Inscripción gremial” y “Personería gremial”, por tanto, el acto administrativo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es ilegal, además de ilegítimo".

"La UTEP comprende a los “Trabajadores de la Economía Popular”, los “Barrios de Pie”, la “Corriente Clasista y Combativa”, el “Frente Darío Santillán” y otras organizaciones sociales (no sindicales), cuyo reconocimiento estatutario consolida la equivocada cultura de cobrar sin trabajar y condena a sus miembros a permanecer eternamente en el subsidio estatal, siendo que el espíritu de los planes sociales es la temporalidad para la rápida reinserción laboral registrada", agregó Peretta.

Asimismo, afirmó: "Cabe señalar la contradicción de la Cartera Laboral, que mientras le regala este permiso a los gerentes de la pobreza y de los no trabajadores, desconoce los más de quinientos expedientes de pedido de personería realizados por verdaderos trabajadores como: Informáticos, Repartidores, Enfermeros, Veterinarios, Choferes, Economistas, Arquitectos, Policías y otros que han cumplido con los requisitos legales pero el Ministro Claudio Moroni se niega a reconocerlos".

Los sindicatos "flacos" lanzaron su confederación apoyada por Bullrich y Pichetto.

"Los participantes de la economía popular necesitan un trabajo digno que los libere de la esclavitud del plan, no un reconocimiento de su condición de excluidos. La decisión del gobierno de enfrentar a desocupados con asalariados fortalece un modelo de pobrismo que perjudica a todos y viola el Estatuto de la Confederación General del Trabajo – CGT", expresó.

Finalmente, recordó la creación de este nuevo espacio junto a Bullrich y Pichetto: "Para derrotar al pobrismo y combatir el modelo sindical actual, que deja siete millones de trabajadores afuera de la formalidad, constituimos la Confederación de Trabajadores y Empleadores (CTE), integrada por sindicatos chicos (“flacos”) y empresarios pequeños y medianos. La CTE está amadrinada por la Presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y apadrinada por el presidente del Peronismo Republicano, Miguel Pichetto".

“Somos los sindicatos “flacos”, con poca cantidad de afiliados, que laburamos de verdad -sin hacer zoom-, no estamos involucrados en casos de corrupción, no robamos afiliados a otros gremios, y no estamos dentro de los “vacunados VIP”. Queremos que haya más trabajadores registrados y menos planes sociales”, afirmó Peretta en el lanzamiento de la CTE.

“Hay que volver a la sociedad salarial y no asistencial: los planes sociales tienen que durar seis meses y, luego, de vuelta a trabajar. Cuando un trabajador pasa de ser un metalúrgico a estar desempleado y depender de la organización social, pierde el lazo con su empleo. El papá fue metalúrgico y el hijo es planero. En vez de seguir teniendo su identidad trabajadora, se convierte en piquetero”, dijo Bullrich en el lanzamiento.

Mientras que Pichetto señaló: “Hay que terminar con el pobrismo, con la visión de la Iglesia de que el plan ayuda a los pobres, y con la visión del Papa de que la Argentina tiene que ser más pobre para ser más justa. Este modelo sindical atrasa y requiere de cambios estructurales, que las pequeñas empresas no sean consideradas de la misma manera que las grandes".

La semana pasada, tras el saludo en medio de la marcha del 27F, Peretta organizó y fue el anfitrión de una cena secreta entre Patricia Bullrich y Javier Milei donde intercambiaron experiencias y visiones de la coyuntura política. Según publicó PERFIL, la presidenta del PRO y el economista estuvieron dialogando animadamente hasta las 2 de la mañana.

