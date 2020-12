Grabois: "Hay un loteo disfuncional en este Gobierno, parece que el Estado es un botín"

El dirigente social Juan Grabois se sumó a las críticas de Cristina Kirchner al Gabinete del presidente Alberto Fernández al asegurar que "hay que tenerlos cagando y el que no funciona, que se vaya". "Hay un loteo absolutamente disfuncional en este Gobierno y casi que parece que el Estado es un botín", afirmó el referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

Los cuestionamientos llegaron luego de que la vicepresidenta volviera a apuntar contra los ministros a los que invitó "a buscar otro laburo" a quienes "tengan miedo de defender los intereses del pueblo" en un acto del Frente de Todos en La Plata, del que participó el propio mandatario nacional.

Entrevistado por el diario Clarín, Grabois sorprendió al comentar que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sería "un buen jefe de Gabinete" para reemplazar a Santiago Cafiero. "Yo siempre lo dije. El país que él quiere no tiene nada que ver con el que yo quiero, pero sería un buen jefe de Gabinete", expresó.

El Frente de Todos se sacó una foto de unidad pero con mensajes internos

De todas maneras, aclaró: "No estoy atacando a Cafiero, que me parece una muy buena persona, solo me gustaría que fuera un poco más enérgico y que saque el sable". También agregó que Larreta "que tiene un panel de control, que dice el programa tal se hizo o no se hizo" y que, por su lado, Cafiero debería "ver tipo por tipo y tenerlos recontra cagando. Creo que Santiago puede y tiene que estar con el látigo. Y el que no cumple, chau", manifestó.

En cuanto a su relación con el presidente, el dirigente social contó que hace rato no hablan y que a Alberto Fernández "no le interesa demasiado" lo que piensa. "Es Cristina, Sergio Massa, Alberto y el sector que por ahí está más cerca de Máximo, que pertenece a otra generación y a la que burdamente podríamos llamar el ala izquierda del Frente de Todos. Ese vector político hay que reconstruirlo porque se nota que está dañado", expresó.

Alberto Fernández respaldó las críticas de CFK: "No voy a defraudar a ella ni a quienes nos votaron"

Por otro lado, alertó que podría haber un desborde social en febrero o marzo: "Creo que está cubierta la política de ingresos en lo inmediato. Pero el problema va a ser en febrero o marzo. La gente va a sentir que no está más el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)".

Si bien se mostró crítico con el Gabinete, elogió al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, por el proyecto de "un salario universal, para 5,4 millones trabajadores del sector informal a los que se les debe completar el ingreso, con algo tan chiquito como para cubrir la línea de indigencia, que son 6300 pesos". "Si el Gobierno garantiza eso, me quedo callado por seis meses", dijo.

