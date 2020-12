Alberto Fernández respaldó las críticas de CFK: "No voy a defraudar a ella ni a quienes nos votaron"

El presidente Alberto Fernández habló este sábado sobre el acto que compartió el viernes con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los dirigentes del Frente de Todos: reafirmó que con su compañera de fórmula hay buen vínculo y descartó las versiones de poco diálogo entre ambos. “Le agradezco siempre a Cristina la confianza que depositó en mí y no voy a defraudar a ella ni a ninguno de los que nos votaron", aseguró el Presidente.

El jefe de Estado dijo que el acto que compartieron en La Plata fue idea del gobernador Axel Kicillof, y sirvió para "disipar dudas" y "terminar con lo que intentan instalar" sobre una presunta ruptura entre ambos. “Sirve para disipar dudas, para los que quieren vernos separados, divididos", dijo en diálogo con El Destape Radio.

En esa línea, Fernández consideró que esas son versiones que buscan instalar y aseguró que “nada va a quebrantar su amistad con ella”. "Si hablo con Cristina, los diarios dicen que soy un títere, que hago lo que me manda; si no hablo, hay una crisis institucional, estamos peleados, no funciona. No sé qué quieren. Hablamos cuando tenemos que hablar. Nos conocemos hace muchísimos años. Fue muy feo estar peleado con ella: me sentí mal esos años. Nada va a quebrar mi amistad con ella: ni aunque ella lo dispusiera", expresó.

Respecto de esas versiones, amplió: "Vivimos en los últimos meses un debate inusual: pasamos de que Cristina se metía en todo a que no me hablaba. Le agradezco siempre a Cristina la confianza que depositó en mí y no voy a defraudar a ella ni a ninguno de los que nos votaron", manifestó el presidente.

Por su parte, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero también se refirió al acto del Frente de Todos y avaló una de las frases centrales de la vicepresidenta en su discurso desde el Estadio de La Plata: “Aquellos que tengan miedo o no se animan, vayan a buscar otro laburo", dijo la expresidenta en relación al lawfare, en un mensaje al interior del espacio.

“Alberto y Cristina son quienes conducen”, dijo Cafiero, y consideró que “está bien” lo que dijo la vicepresidenta. “Si hay funcionarios, funcionarios, ministros, ministras, diputados, senadores que no están a la altura de la circunstancia para defender a los argentinos y las argentinas, que se busquen otro laburo. Está perfecto. Es lo que dice siempre el Presidente”, consideró el jefe de Gabinete.

Sus declaraciones fueron durante la charla “Desafios de la Argentina”, organizada por el Frente Patria Grande, de la que participaron además el diputado Itai Hagman, la Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia Gabriela Carpineti, la Directora Provincial de Políticas de Diversidad Sexual Daniela Castro, la Concejala rosarina Caren Tepp y Sol de la Torre.

“Alberto y Cristina van a seguir, los funcionarios estamos de paso. Y tiene que ser así”, aclaró Cafiero. También se refirió a las presuntas tensiones dentro del Frente de Todos: “Desde diciembre a esta parte se busca constantemente la ruptura de nuestro frente interno, que los debates que tenemos de ideas y propuestas mostrarlos como contradicciones insalvables. Lo que busca es profundizar una pelea dentro del Frente de Todos y que se rompa”, dijo. Y agregó: “Nuestra fortaleza es la unidad, por eso abrazamos la discusión y el debate”