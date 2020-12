Taty Almeida le pidió a Alberto Fernández por los presos políticos y él anticipó proyectos de reforma

Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, se lo preguntó en vivo: “Alberto, nosotros estamos pidiendo por una Navidad sin presos políticos, por favor”. Ocurrió en el aire de El Destape, la radio de Roberto Navarro.

El presidente Fernández respondió con críticas a la Corte Suprema y a la justicia y consideró que tanto el caso de Cristina Kirchner como el de Milagro Sala son de una evidente persecución política.

“¿Y cómo se resuelve?”, le preguntó Almeida. El jefe de Estado dijo que el informe del Consejo de Juristas le permitirá enviar proyectos de ley al Congreso para producir modificaciones en el sistema judicial.

En ese sentido, dijo que uno de ellos apuntará a evitar la discrecionalidad con la que la Corte elige qué recursos trata. “Aceptó un Per Sáltum, que es absolutamente excepcional, para tratar el traslado de dos jueces y no para la condena de un ex vicepresidente”, contó en alusión a Amado Boudou y el caso Ciccone.

Sostuvo, además, que durante el macrismo hubo un uso político de la justicia y casos de evidente persecución política, aunque aclaró: “Hubo algunas denuncias de corrupción que deberán investigarse, pero respetando todas las garantías del derecho”.

Volvió a cuestionar con mucha dureza la Causa Cuadernos: “Ni siquiera eso hicieron bien. La Ley del arrepentido exigía que los testimonios fueran filmados o grabados para que no quedaran dudas de que no habían sido presionados. Y no lo hicieron”, explicó.

En otro tramo de la charla, el presidente aludió a su relación con Cristina Kirchner, sobre todo, tras las críticas que la vicepresidenta hizo a los ministros. “No entiendo qué es lo que quieren. Si hablo porque hablo y si no hablo hay una crisis institucional”, dijo. Y añadió: “Nada va a quebrar mi amistad con Cristina”.

"Estamos de paso"

Quien también se refirió a la tensión entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández fue Santiago Cafiero, durante un evento virtual del Frente Patria Grande. Allí, Cafiero dijo que los funcionarios "estamos de paso" y que Alberto y Cristina "van a seguir". "Se les acaba la creatividad para criticarnos", dijo el jefe de Gabinete en relación a los medios de comunicación.

"Han perdido la creatividad para atacarnos. Siempre vuelven a si Cristina toma o no el té con Alberto. Nosotros tenemos que reafirmar el cambio de prioridades al que se comprometieron Alberto y Cristina, que son quienes conducen", precisó. Y agregó: "No hay que perder de vista que el gran acierto del año pasado fue haber logrado esa unidad. Fue fundamental, no sólo para ganar la elección, sino para cambiar el rumbo de la Argentina".

MC