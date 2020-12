La esposa de De Vido: "Muchos de los que están en el Gobierno participaron de la persecución judicial"

La abogada Alessandra Minnicelli, esposa del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, apuntó contra el "lawfare" y hasta lanzó fuertes críticas internas al Gobierno de Alberto Fernández: "Muchos de los que hoy están en el Gobierno participaron directa o indirectamente de la persecución judicial contra compañeros".

En diálogo con Radio Gráfica, Minnicelli aseguró que su esposa no cometió ningún delito: "En realidad, contra Julio no estoy viendo ningún delito, así que espero que en algún momento pase este lawfare y que se haga Justicia".

"Todas las causas contra ex funcionarios y dirigentes sociales son políticas. Espero que en algún momento pase este lawfare y se revisen las causas, que es lo único que queremos", agregó la abogada luego de que el último lunes se llevara adelante una marcha para pedir "por una Navidad sin presos políticos".

El kirchnerismo copó la calle y exigió “una Navidad sin presos políticos”

En esa línea, añadió: "Estamos sujetos a este lawfare que sigue vivito y coleando, que no solo es la actuación de la justicia, también son los medios de comunicación y hay un sector de la política que está teniendo participación. Hay que desarmar este entramado".

Cuando le consultaron sobre el sector político que lleva adelante el lawfare, señaló: "Muchos de los que hoy están en el Gobierno participaron directa o indirectamente de la persecución judicial contra compañeros. Como todos los que votaron el desafuero de Julio y son funcionarios de Alberto Fernández”.

También habló de las críticas de la vicepresidenta Cristina Kirchner contra la Corte Suprema y el Poder Judicial: "La vicepresidenta fue muy clara en todos sus mensajes y cartas. Los funcionarios que no funcionan son justamente los que no gestionan o no ejecutan. El Ministerio de Justicia debería tener vínculos más claros y permanentes con todos los poderes del Estado. En la tercera carta, está llamando a sentarse a conversar entre todas las partes. Si el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial no se sientan a dialogar para salir de la persecución política, esto no va a avanzar de ninguna forma".

Una batalla personal de Cristina con la cabeza del Poder Judicial

Y apuntó directamente contra Ricardo Lorenzetti: "Ya sabemos que la Corte Suprema de Justicia está funcionalmente manejada por el doctor Lorenzetti. El doctor Lorenzetti es el que armó la doctrina Irurzún sabiendo que no tenía él apoyo político en la Corte para avanzar con estas decisiones. Y lo único que se está mostrando ahora, incluso la forma con la que la Corte Suprema de Justicia está rechazando la revisión de recursos extraordinarios, es que se quieren sacar de encima como una papa caliente, cada una de las causas que llegan a su conocimiento".

Por último, habló sobre el presidente Alberto Fernández: “Él llamó a un grupo de expertos para que le den su opinión de lo que debería estar haciendo. Es claro que no está funcionando el poder judicial, que además no está haciendo el control de convenialidad, que son los tratados y convenios internacionales en materia de debido proceso, de derechos humanos y de obligatoriedad de brindar decisiones judiciales. El presidente puede impulsar muchísimas medidas para reconducir esta situación. Alguien debe empezar a poner blanco sobre negro en este tema”.

