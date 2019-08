Esposa de De Vido: "Se levantó el pie del acelerador en la presión a la Justicia"

La esposa de Julio De Vido, Alessandra Minnicelli se mostró satisfecha luego de que la Justicia revocara el procesamiento que pesaba sobre su marido, aunque consideró que los resultados de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias tuvieron que ver con algunos de los cambios que se empiezan a percibir en materia judicial.

"Se levantó el pie del acelerador en la presión sobre la Justicia, si no esta resolución no hubiese salido nunca", señaló Minnicelli en relación al fallo de la Cámara Federal que anuló la disposición del juez Marcelo Martínez de Giorgi, en contra del exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

Revocan el procesamiento de Julio de Vido y Ricardo Jaime en la causa del soterramiento

"No creo que ahora algún operador jurídico de (Mauricio) Macri esté trabajando en el Poder Judicial. Las fuerzas se acomodan para un lado y para el otro. Pero esta resolución está ajustada a derecho", señaló en declaraciones en el programa Siempre Es Hoy, de la AM 530.

"Creo que el Poder Ejecutivo, claramente, condicionó al Legislativo, que hace más de un año que no sesiona, y que el desafuero de Julio De Vido fue la moneda de cambio por algo", había comenzado la entrevista Minnicelli, quien durante el kirchnerismo fue síndico general adjunta de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). En aquella época se criticaba que la exfuncionaria debía controlar a su propio esposo.

Minmicelli también consideró que hubo "tres años y medio de persecución sistemática en los medios, con el tema de la corrupción y acciones concretas de la Justicia, que respondían a las tapas de los diarios" y lamentó que su marido lleve casi 700 días detenido.

"Lo que le preocupa a la ciudadanía es el plan que trajo Macri para seguir haciendo negocios con fondos públicos, saqueando el país y empobreciéndonos a todos nosotros", agregó la esposa de De Vido.

Más allá de el visto bueno de la Cámara para De Vido en la causa que investiga el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, el exministro K aún continúa preso por otras causas judiciales vinculadas a la corrupción durante su gestión.

