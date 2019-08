De Vido cruzó a Vidal por la tragedia de Once: "Es una experta en revolver mierda"

Las declaraciones de la gobernadora María Eugenia Vidal sobre la tragedia de Once todavía generan debate a tres días de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo 11 de agosto. Luego de que familiares de las víctimas y dirigentes opositores repudiaran las expresiones de la mandataria de la provincia de Buenos Aires, ahora la cruzó Julio De Vido, uno de los apuntados como responsables del hecho.

"Es una experta en revolver mierda", fue la tajante frase del ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo sobre Vidal. El lunes pasado durante una entrevista con el canal A24, la dirigente de Cambiemos, que compite por la reelección, manifestó: "Para atrás es viajar en un tren sin freno automático y que te pase la tragedia de Once. Para adelante es que todos los trenes metropolitanos tengan freno y que se abran tres talleres ferroviarios después de 20 años que le den trabajo a 200 personas".

En conversación con radio Cooperativa, De Vido negó su responsabilidad en la tragedia en la que perdieron la vida 52 personas en 2012: "Nosotros no tuvimos nada que ver. Es un tema que solo sirve para revolver mugre y la gobernadora Vidal es una experta en revolver mierda, es lo que más le gusta. En algún momento le trajo éxito", expresó desde la cárcel de Marcos Paz, donde lleva detenido casi dos años.

"Lo que dijo Vidal es una falta de respeto a las víctimas", aseveró el ex funcionario kirchnerista. "Demasiado manejo político se ha hecho con la causa. Hay gente presa que ni siquiera estaba en funciones", añadió.

De Vido fue ministro de Planificación durante los 12 años de gobiernos kirchneristas y en 2015 fue electo diputado nacional. Dos años después, fue desaforado tras ser procesado por el desvío y malversación de fondos en la causa de Rio Turbio, y desde entonces permanece preso en el Penal de Ezeiza. En octubre de 2018, fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 a 5 años y 8 meses de prisión por su responsabilidad en el accidente, una pena a la que calificó de "injusta". En estas elecciones volverá a competir por un escaño como diputado nacional, esta vez en la lista que postula a Santiago Cúneo a la gobernación bonaerense.

"No soy responsable en absoluto de lo que sucedió, ni ninguno de los funcionarios. El responsable de la tragedia es el maquinista que no frenó. ¿Por qué no frenó? Vaya uno a saber…",insistió. "Es una causa como la de la AMIA: está totalmente encubierta y los verdaderos responsables, si es que los hay, nunca dieron la cara", concluyó.

Esta semana, los familiares de las víctimas —excepto María Luján Rey, madre de Lucas Menghini y candidata a diputada de Juntos por el Cambio— mostraron su rechazo a esas expresiones de Vidal. La gobernadora bonaerense se comunicó con el colectivo y se disculpó.

B.D.N./F.F.