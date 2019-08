Vidal: "Para atrás es viajar en un tren sin frenos automáticos y que te pase la tragedia de Once"

A pocos días de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal se mostró confiada para el próximo domingo 11 de agosto porque "más allá de las encuestas, cuando la gente esté en el cuarto oscuro sabe quién va cuidar a sus hijos", explicó.

"Para atrás es viajar en un tren sin freno automático y que te pase la tragedia de Once", expresó durante una entrevista con A24 y agregó: "Para adelante es que todos los trenes metropolitanos tengan freno y que se abran tres talleres ferroviarios después de 20 años y que le den trabajo a 200 personas".

Sobre la gestión de Cambiemos reconoció que "hubo errores", aunque resaltó que "también hubo avances, y ahora cualquiera puede hablar lo que quiera y sabe que no va a estar escrachado en 678 con fondos públicos". En ese sentido, sostuvo que la pobreza y la inflación "son problemas que no empezaron en 2015", aunque remarcó que "tampoco empezaron con el kirchnerismo".

"No desconozco que han sido años difíciles, así como los bonaerenses sabían que siendo amigos de Venezuela o de Irán no íbamos a crecer, desde el Gobierno de la provincia hemos estado ahí, y lo que hizo (Mauricio) Macri fue poner la verdad sobre la mesa. Estos años fueron duros y a él le tocaron las decisiones más difíciles, por eso hoy estamos debatiendo con un sector de la gente que tiene dudas, pero era un camino necesario, que nos va a llevar a en lugar de ser amigos de Venezuela a vender más carne a EEUU y la Unión Europea, el camino es por ahí, no es para atrás, de esto estoy segura", agregó.

Consultada por la relación que mantiene con los diferentes intendentes de la Provincia, la describió como "muy buena y democrática", y que "la provincia tiene obras en 135 municipios y mi trabajo cotidiano es trabajar en lo que los bonaerenses necesitan, por ejemplo, para el boleto estudiantil no se preguntó de qué partido son". Además, resaltó que las PASO del próximo domingo "son una oportunidad para ver qué piensa la gente" y pidió a los bonaerenses "que nos acompañen con su voto".

