La científica que se cruzó con Alberto: "Yo debería votar a los Fernández si fuera por el sector de ciencia y técnica"

Sandra Pitta es una biotecnóloga, farmacéutica de larga trayectoria y, desde 2002, es investigadora del Conicet. Días atrás, su nombre saltó a la fama por dos motivos: en primer lugar, fue una de las 150 personalidades de la ciencia y la cultura que firmó una solicitada en apoyo a Juntos por el Cambio. Luego, su nombre fue objeto de una controversia, porque Alberto Fernández.la señaló en público tras una polémica que había empezado en Twitter.

Tras estos episodios, fue invitada a la mesa de Mirtha Legrand, donde, curiosamente, criticó con dureza la política del macrismo para el sector en el que ella se desempeña. "A mí me han preguntado muchas veces por qué voy a votar a Cambiemos, porque el sector ciencia y técnica está muy abandonado. Y yo debería votar a los Fernández si fuera por el sector de ciencia y técnica", afirmó, para sorpresa de los presentes.

Quién es Sandra Pitta, la científica del Conicet que se sintió "apretada" por Alberto Fernández

Sin embargo, luego se refirió a su apoyo al Gobierno. "Yo siempre explico que soy la única científica en mi casa. Todos en mi familia son comerciantes. Yo vivo en CABA pero mi marido era de Ramos Mejía, conozco mucho la zona. Y yo veo los cambios", señaló. Al pronunciar estas palabras miró a la gobernadora María Eugenia Vidal, quien también estaba en la mesa y, segundos antes, se había referido a su gestión en la Provincia.

Más allá de este gesto de apoyo a la mandataria provincial, reafirmó sus críticas: "Yo pediría que realmente pongan la mirada en ciencia y técnica porque el desarrollo verdadero va a provenir de ahí. Y no lo están teniendo en cuenta. Realmente se está desmembrando todo". Además, advirtió: "Yo hoy no podría decir que en ciencia y técnica estamos bien, porque estaría mintiendo. Está muy mal manejada, no sabemos qué pasa, estamos muy perdidos". Y lanzó la frase: "Por algún motivo no estamos recibiendo los subsidios".

Respecto del por qué apoya al PRO pese a estos inconvenientes, la científica señaló: "El voto de confianza que hacemos los científicos que nos jugamos al poner nuestro nombre ahí es la confianza que tenemos en que el otro sistema tapaba, encubría. Encubrir, lo único que lleva, es al desastre. Y la mentira siempre se sabe".

Cuando Mirtha le consultó si temía ser despedida ante un triunfo del kirchnerismo, su respuesta fue distinta a lo que había declarado a través de Twitter en la semana: "Nunca ha ocurrido, lo dudo. Lo que ocurre es que dentro del Conicet hay sistemas de evaluación, es un núcleo chico y nos conocemos todos". No obstante, explicó que a ella le puede afectar desde "lo profesional y desde lo académico". Pero, ratificó: "Yo no creo que ninguno de los dos vaya a perseguir", en referencia a los candidatos presidenciales con más chances.

También al hablar del kirchnerismo, señaló: "A mí me parece que ellos no administraron bien la ciencia tampoco, si bien estábamos un poco mejor. Y tampoco creo que vayan a mejorarla".

Por otra parte, se refirió a la situación económica de los científicos: "Cada vez tenemos menos becarios, porque realmente lo que ganan es ... (pausa). Elegimos a los más brillantes para pagarle 25 mil pesos a los 30 años".

JPA/MC