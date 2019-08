Sandra Pitta analiza denunciar a Alberto Fernández y Alberto Kornblihtt dice que se victimiza

"La palabra 'victimizar' es un poco excesiva", respondió Sandra Pitta ante la sorpresa de periodistas. La científica se refiere a la denuncia que analiza presentar contra el precandidato a presidente Alberto Fernández, por haberla "expuesto" y haber "violado la Constitución" al nombrarla en un acto de campaña y pedirle que "no tema" por su fuente laboral y persecución política. Sus colegas del Conicet, por otra parte, desmintieron que exista algún tipo de hostigamiento ideológico: "Está haciendo uso de victimizarse frente a un fantasma que no existe", aseguró Alberto Kornblihtt

Todo comenzó con un tuit de Pitta que alarmó a sus seguidores por su miedo a ser despedida en un posible triunfo del kirchnerismo en las próximas elecciones. Sus palabras llegaron a Fernández, quien le respondió en un acto de campaña en el que recibió el apoyo de más de 8000 investigadores: "A ningún investigador nunca le voy a preguntar cómo piensa ni a quién vota. Así que, Sandra Pitta, no tengas miedo". Allí comenzó una ola de acusaciones y respuestas que podrían terminar en una denuncia contra el exjefe de Gabinete, al que la investigadora comparó con "la Alemania nazi".

Sé que si ganan los Fernandez, de alguna manera me van a echar de CONICET. Lo tengo claro. Pero prefiero irme del país antes que tener miedo. Mucho miedo en este país. Demasiado. — Sandra Pitta (@spitta1969) July 30, 2019

Consultada por una posible denuncia contra el precandidato a presidente, Pitta aseguró que no lo descarta y que está "analizándolo": "Me lo han sugerido muchos abogados que se han ofrecido a asesorarme y a ayudarme a presentar una demanda de forma gratuita. Me dicen que él violó la Constitución. Al personalizar el comentario me está exponiendo y eso es un delito", sostuvo.

Sus declaraciones generaron sorpresa al periodista Rolando Graña, quien consideró que se trataba de una victimización de la investigadora: "La palabra 'victimizar' es un poco excesiva. Me transmitieron la gravedad del caso. Yo soy una ciudadana que opina en las redes. Mi lugar de trabajo es donde él me señala a mí", respondió ella.

"¿Cuidar? ¿Acaso estoy en peligro? ¿Corresponde que en medio de esa multitud aplaudidora me sirviera en bandeja para que me destrozaran? ¿Así me iba a cuidar? ¿Así nos va a cuidar?", se preguntó Pitta en una columna que escribió para Infobae. Allí también aclaró que votó a Cambiemos pero no es "macrista" sino que "siempre fue crítica de todos los Gobiernos" y agregó: "No cuente conmigo, señor Fernandez. No necesito que me cuiden. Necesito sentir que nadie tiene por qué cuidarme, porque hay una Constitución que me protege, tres poderes que algún día aprenderán a ser independientes y un pueblo que no crea mas en los Mesías. En ese momento, señor Fernández, sí me voy a sentir segura".

Sus denuncias por "persecución política" en el Conicet fueron desmentidas por sus colegas. Uno de ellos fue el biólogo molecular Alberto Kornblihtt, quien aseguró: "Ni en los gobiernos anteriores ni en este gobierno tiene posibilidades de hacer discriminación político ideológica para echar o no". Además, explicó a radio Cielo que el organismo "se rige por un mecanismo de evaluación absolutamente riguroso en el que participan comisiones asesoras disciplinarias formadas por los mejores científicos del país de distintas extracciones ideológicas y partidarias".

El científico resaltó que "no hay posibilidad ni temor ni nada que en democracia pase esto. El Conicet está a años luz de poder practicar con sus mecanismos discriminación política e ideológica", y agregó: "La doctora probablemente está haciendo uso de victimizarse frente a un fantasma que no existe".

En diálogo con PERFIL, Marina Simian, bióloga molecular conocida por participar en el programa de Santiago del Moro "Quién quiere ser millonario" para ganar dinero para comprar insumos y poder continuar con su proyecto de investigación, aseguró que "no le consta" que haya persecución dentro del organismo, aunque afirmó que Pitta fue durante muchos años delegada gremial de UPCN y que por eso "tal vez tenga otra visión"

"Yo estuve en comisiones de evaluación e incluso ahora estoy en la coordinación de los subsidios. Nuestro trabajo como miembro de la comisión es tratar de brindar la mayor transparencia. Hacemos un trabajo muy detallado de lo que es el CV. de los investigadores para que el puntaje que tenga no tenga que ver con ninguna opinión sino que esté basado en datos", explicó.

DR/FF