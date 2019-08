En campaña, Alberto Fernández señaló a una científica del Conicet que apoya a Macri

En plena campaña, el precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, fue a buscar el voto de la comunidad científica y prometió volver a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, en medio de un multitudinario acto, hizo referencia a una investigadora del Conicet que había firmado una solicitada en apoyo a la reelección de Mauricio Macri.

"Sandra Pitta, no tengas miedo", manifestó el candidato presidencial. Es que la biotecnóloga y farmacéutica habló con radio Caput con el programa Mal Aconsejados, y aseguró que se sintió atacada por firmar la carta y las repercusiones: "Tuve algunos insultos y agravios. El muy kirchnerista fanático es de atacar. Todos los que votamos a Cambiemos, que somos muchos, tratamos de no decirlo y no hablarlo. La última vez que viví de cuidarse de hablar fue durante la dictadura".

En ese contexto, mientras hablaba ante cientos de científicos en la Facultad de Exactas de la UBA, Fernández hizo referencia puntual al caso de la investigadora. "A ningún investigador nunca le voy a preguntar cómo piensa ni a quién vota. Así que, Sandra Pitta, no tengas miedo, te prometo que te voy a cuidar como a todos ellos, porque vos valés mucho igual que todos ellos", dijo el candidato presidencial.

Alberto Fernández prometió que volverá a crear un Ministerio de Ciencia

"Esta mañana cuando leía en Twitter el cruce con Sandra, pensaba: 'qué equivocada está'. Ella no debe saber que a mí me marcó ‘La noche de los bastones largos’. Yo no pego con bastones ni con decretos a nada ni a nadie y menos a los que investigan y educan. Así que Sandra, sacate ese miedo, es un miedo incomprensible", siguió.

Más tarde, desde su cuenta de Twitter, la investigadora del Conicet hizo su descargo. "Chicos, para asustarme hace falta más. Esto los describe a ustedes. No a mí. Gracias a todos los que se están solidarizando conmigo en este momento", inició. En otro mensaje, Pitta escribió: "No voy a pensar como la manada. Nunca. Lo lamento por ustedes. Reitero: prueben con el pensamiento libre y crítico. Es maravilloso".

Científicos haciendo bullying a una ciudadana común. Un candidato a Presidente personalizando a una ciudadana común. Rompieron todo, pibes. — Sandra Pitta (@spitta1969) August 1, 2019

"No me importa el bullying. Ya les dije: soy una outsider y ese es mi mayor orgullo. Se los recomiendo, pequeños esclavos. La libertad es maravillosa. No voy a pensar como la manada. Nunca. Lo lamento por ustedes. Reitero: prueben con el pensamiento libre y crítico. Es maravilloso", agregó. Asimismo, finalizó: "Científicos haciendo bullying a una ciudadana común. Un candidato a Presidente personalizando a una ciudadana común. Rompieron todo, pibes".

E.D./D.S.