El reproche de Alessandra Minnicelli a Cristina Kirchner: "Néstor no le hubiera soltado la mano a De Vido"

La esposa de Julio De Vido, Alessandra Minnicelli, lanzó un sincero reproche televisivo hacia la expresidenta Cristina Kirchner por haber “dejado solo” a quien fuera su ministro de Planificación. La abogada está segura de que su marido está preso por una causa “armada” pero también está enojada con gran parte del ámbito kirchnerista por aceptar su desafuero como senador. “Néstor no le hubiera soltado la mano a De Vido”, dijo Minnicelli. "No soy de pasar factura, si me la cruzo la saludo y le digo que mal que estuvo que no me contuvo, que no me llamó…, le preguntaría '¿por qué no lo cuidó más a Julio?'".

Minnicelli, quien dos años atrás le reprochó a Cristina el “gesto bastante inhumano” que había tenido con De Vido, recordó sobre la exmandataria que "en algún momento ella me dijo que era como mi hermana mayor. Tenemos una década de diferencia de edad y en algún momento, en alguna discusión, me dijo que ella era como mi hermana mayor". "No voy a saber hasta que no hable con ella si fue una decisión de ella. Sinceramente yo siento que fue un error haber dejado a Julio solo como ‘el piojoso’, porque lo que se hizo fue sacar el tapón de la bañadera", sostuvo.

"Mi último contacto con Cristina fue el 8 de octubre de 2017, cuando una senadora de mi provincia me mandó un video casero del último acto de Néstor Kirchner" en Santa Cruz, relató Minnicelli, quien sin embargo todavía asegura apoyar al kirchnerismo: "Yo dejo las diferencias de lado”. Sin embargo, cree que Alberto Fernández no es la mejor elección que hizo la expresidenta al colocarlo como su candidato: "La conducción política del espacio del que participé la lidera Cristina, y ella ha decidido poner a Alberto, pero no es la persona que yo hubiera elegido".

Hablando de la causa por corrupción en la obra pública santacruceña, cuyo juicio empezó en comodoro Py el 21 de mayo, Minnicelli dijo que se trata de “una causa armada para que la foto sea ‘Estos chorros que vinieron de Santa Cruz’”. Consideró que al desaforar al ex ministro de Planificación los legisladores kirchneristas hicieron una especie de canje: "Si no bancaban el desafuero de De Vido, hubieran ido por Cristina pidiendo prisión preventiva. Pero esta persecución hacia ella es producto de ese momento". "Voy todos los meses literalmente a putearme con muchos legisladores. De Rossi para abajo, a todos".

"Puteo a muchos legisladores por el desafuero de Julio, ninguno me lo pudo explicar y hay muchos que tienen más causas que él”, confesó Minnicelli. “Que lo hayan desaforado habla muy mal de la política, es ingrato, muchos legisladores estaban muy agradecidos con él". Hablando sobre la relación de De Vido con el empresario ligado al matrimonio Kirchner, Lázaro Báez, dijo: "Yo lo conocí cuando volví a Santa Cruz recibida, él trabajaba de cajero en el Banco Provincia. Siempre fue un tipo muy hábil, no era solo un cajero o un amigo que eventualmente hacía negocios con Néstor Kirchner, además asesoraba empresas vinculadas al banco”. Minnicelli aseguró que "Julio nunca firmó un contrato de obra con Lázaro Báez, nunca”.

D.S.