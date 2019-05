Alberto Fernández volvió a criticar a la Justicia: "Es ilegal que De Vido y Boudou estén presos"

El precandidato presidencial por Unidad Ciudadana, Alberto Fernández, cree que “es ilegal” y “arbitrario” que Julio De Vido y Amado Boudou estén presos. “En el derecho penal argentino todos somos inocentes hasta que se pruebe la culpabilidad”, dijo el dirigente K, basado en que “ninguno hasta el día de hoy tiene sentencia definitiva y se han dicho cosas increíbles”. Proclamado como su candidato por Cristina Kirchner, Fernández se mostró esta semana en extremo crítico con el Poder Judicial, al que cuestionó su independencia. “Que estén presos es ilegal, es una decisión absolutamente arbitraria, ninguno tiene sentencia definitiva”, dijo.

Abocado a dejar en claro que no es un “títere” de su conductora política, Fernández reiteró, en una entrevista emitida este jueves por la noche en Todo Noticias, que no tiene la “necesidad de indultar a Cristina Kirchner” en la causa Vialidad por la cual comenzó a ser juzgada el pasado martes. “Si el derecho funciona nunca va a ser condenada”, formuló el exjefe de gabinete. “El indulto es una rémora de las monarquías", afirmó, como lo había hecho varias veces en la semana.

El candidato dijo que cree “absolutamente" en la inocencia de Cristina Kirchner. “Las causas las estudié a fondo. Lo que percibo es que hubo un esfuerzo judicial para involucrarla en casos en los que no tiene ningún vínculo”. Dijo, además, que su gestión presidencial, si gana, será absolutamente transparente: “Si aparece un Secretario de Obras Públicas con 9 millones de dólares en el baúl del auto ahí algo pasó y alguien se tiene que hacer responsable”, aunque agregó que “eso no necesariamente supone responsabilidad penal de Cristina”.

Unos días antes del anuncio de su candidatura, ex jefe de Gabinete lanzó críticas al Poder Judicial que fueron interpretadas como amenazas, al asegurar que los jueces Julián Ercolini, Claudio Bonadio, Martín Irurzun, Gustavo Hornos y Carlos Gemignani, al frente de las causas que involucran a la expresidenta “van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno”. Consultado sobre aquella advertencia, Fernández dijo: “Yo no voy a ser el que va a resolver esos. No voy a intervenir la Justicia, ¿pero quieren que me haga el distraído? Los presidentes no definen la suerte de los jueces”. “No sé por qué se ponen nerviosos cuando digo que los jueces tienen que dar cuentas de lo que hacen”, sentenció.

D.S.