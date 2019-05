La primera semana de campaña de Alberto Fernández en 30 frases

Desde que fuera "ungido" como su candidato por Cristina Kirchner, Alberto Fernández no dejó de hablar. Eufórico, recurrió a las entrevistas televisivas y gráficas para dejar en claro (con insistencia) que él no es Cámpora ni Cristina es Perón, que su candidatura no es testimonial y que no está en sus planes indultar a la expresidenta si es condenada por corrupción durante su potencial mandato. Además, dio su opinión sobre la situación económica, el peronismo y su relación de amor y odio con su compañera fórmula.

A continuación, las frases más destacadas del raid mediático de Fernández desde el sábado pasado:

1. "Ni yo soy Cámpora ni Cristina es Perón Ella lo sabe porque un día renuncié y estuve diez años confrontando políticamente. Cuando tuve diferencias con Cristina, me fui; cuando tuve que criticarla, la critiqué; y cuando tuve que reencontrarme, me reencontré".

2. "Hasta la semana pasada era el tipo que influía en Cristina y era capaz de disfrazarla de buena y ahora resulta que soy el títere de ella. No soy ni una cosa ni la otra”.

3. Que Cristina me acompañe es esencial para mí, si no, no sé qué hubiera hecho. Ella cree que yo sirvo más para este momento que ella. Pero que esté conmigo ayuda mucho porque es como tener a Messi y que yo sea el 9 que hace los goles".

4. "A los argentinos les encantaba ver a (“Pepe”) Mujica vivir su vida como lo hizo siempre. Mi vida es muy diferente a la de él, aunque tengamos cosas parecidas. La verdad que para que uno pueda ser Presidente, es muy importante que pueda vivir con normalidad”.

5. "Creo ser un gran constructor de unidades. Me gusta trabajar para que nos acerquemos y construyamos mayorías. Nunca me pensé candidato. En situaciones como estas yo privilegio el objetivo y creía que en este momento lo que tenía que hacer era unir voluntades para estar todos juntos. La historia hizo que termine acá".

6. "Estoy seguro de que Cristina va a poder probar que la imputación es absolutamente falsa. Estoy seguro de que va a poder probar su inocencia. Es un disparate que Cristina esté involucrada en esta causa. Empezaron este juicio tirado de los pelos. Si analizan las cosas como jurídicamente corresponde, respecto de Cristina no le van a cargar culpas".

Alberto F.: "No hay necesidad de avanzar rápido en la legalización del aborto"

7. "Es ilegal que [Julio De Vido y Amado Boudou] estén presos, es arbitrario. En el derecho penal argentino todos somos inocentes hasta que se pruebe la culpabilidad. Ninguno hasta el día de hoy tiene sentencia definitiva y se han dicho cosas increíbles (…) Es una detención absolutamente arbitraria porque en el derecho penal argentino todos somos inocentes hasta que se compruebe la culpabilidad"

8. "No tengo necesidad de indultar a Cristina Kirchner, si el derecho funciona nunca va a ser condenada. El indulto es una rémora de las monarquías".

9. "Si aparece un Secretario de Obras Públicas con 9 millones de dólares en el baúl del auto ahí algo pasó y alguien se tiene que hacer responsable, pero eso no necesariamente supone responsabilidad penal de Cristina (…) Tengo la tranquilidad de que no tengo necesidad de indultarla a Cristina porque si el derecho funciona nunca va a ser condenada".

10. "No hubiera aceptado nunca que yo fuera candidato y Cristina se fuera a la casa. La gente claramente está tomando posición por una fórmula mientras los opositores se abrazan a las risotadas con Macri".

11. "A mí me encanta la consigna ‘Vamos a Volver’ porque me llena de fuerza. Pero, ¿para qué vamos a volver? Vamos a volver para ser mejores. Ser mejores que (Mauricio) Macri no cuesta nada".

12. "El que piensa que no voy a escuchar a Cristina está loco".

Alberto F. dijo que no va a indultar a Cristina: "El que lo piensa es un estúpido"

13. "El que piensa que voy a llegar a la Casa Rosada para dar un indulto es un estúpido, yo descreo del indulto. Los presidentes no están para perdonar a nadie. Si me toca ser Presidente, yo me voy a ocupar de que el primero que tenga un desliz se haga cargo de lo que hace. Para atrás es un tema judicial. Y espero que la Justicia lo resuelva".

14. "Hay que revisar las sentencias, porque puede ser que se hayan cometido enormes injusticias y que alguien tenga que revisar por qué se han cometido. Cuando vemos que un juez dispone la libertad de alguien y esa persona mata o viola, ¿qué ocurre? La gente se escandaliza. Ahora, cuando aparece un juez y mete presa a una persona porque considera que tiene poder residual, ¿eso no es un abuso enorme?".

15. "Mi candidatura no es testimonial, yo soy un dirigente político. Ni Cristina es Perón ni yo soy Cámpora".

16. "Estudié sus causas y percibo que ha habido un enorme esfuerzo judicial por involucrarla, jurídicamente hablando, en hechos donde jurídicamente no tiene ningún vínculo".

17. "La posibilidad de ser presidente es muy fuerte. Es lo que alguien que hace política más desea. Tener la posibilidad de hacerse responsable de la suerte de un conjunto. Dios me ha dado la posibilidad en un momento bueno".

18. "Tengo siempre un espíritu constructivo, concibo a la política como un acto de construcción permanente, siempre me postergué. No hice nada por ser candidato. Cuando empecé toda mi tarea de tratar de unir las partes, me autoimpuse la idea de no ser candidato para poder hablarle a todos de la importancia de la unidad y que nadie piense que quería ser yo. Había muchos motivos por los cuales Cristina podía pensar en volver".

Moreno explicó por qué Alberto Fernández fue "una pésima elección" de Cristina

19. "Cristina postergó todo y cuando todos le decían y todos me decían 'esta idea de la Cristina cambiada que vos propones es falsa'. La verdad es que Cristina se cansó de dar pruebas de que hay otra Cristina que no es una Cristina con nuevas convicciones es una Cristina, más madura. Una Cristina a quien las cosas que han ocurrido en los últimos años le fueron templando su espíritu y hoy le permiten tomar distancia muchas veces las decisiones inmediatas y tomar una mejor decisión".

20. "Por momentos pienso que estamos peor que en 2003. No teníamos los niveles de inflación de hoy, ni un déficit fiscal del 6 por ciento. Hoy estamos técnicamente en default. En 2003, la deuda con el FMI representaba el 10 por ciento del total de pasivos; hoy es del 35 por ciento. Este no es un dato menor. Vamos a tener que ingeniárnosla para salir adelante y lo vamos a hacer".

21. "El problema de los mercados no somos nosotros, es Macri que gobierna y nos tiene en un default. Estamos en un default encubierto. Solo no se manifiesta porque el Fondo Monetario no deja de ponerle plata. Me preocupa mucho que el Fondo esté sosteniendo a un Gobierno y no a un país porque Macri está destruyendo y pulverizando la economía del país".

22. "El riesgo que ven es que si Macri se fuma el préstamo que le dio el FMI para frenar la corrida cambiaria no van a poder cobrar los acreedores. Ese es el miedo que tienen. Me parece que se siembra un miedo sobre Cristina. Pero la Argentina está en default. No está técnicamente en default porque Macri salió corriendo a pedirle plata al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo le prestó una suma que representa el 35%-40% de la deuda total de la Argentina. Nadie de nosotros piensa en un default. Un default es para nosotros un daño para el país".

23. "El escenario más factible es renegociar la deuda con los tenedores de deuda privada, no con el FMI. Es lo único que podés hacer. Y con el Fondo, tratar de buscar plazos. Es lo mismo que debería hacer Macri en caso de ganar las elecciones. Macri tampoco va a poder pagar. Cada vez que le faltaron dólares los pidió prestados. Y ahora no se los presta nadie".

24. "Cristina dice que hay que revisar cómo funcionan las instituciones porque no están funcionando bien. Eso es un dato de la realidad. Macri este año clausuró el Congreso y gobierna por DNU. Y esto antes lo hicieron otros. Hay cosas que debemos revisar cómo funcionan. Pero la verdad es que no hace falta impulsar ninguna reforma constitucional. Yo, además, en particular, tengo mucho apego a la Constitución Nacional de 1853. Y no creo que sea el problema de la Argentina. Lo que hace falta es revisar lo que ha pasado en estos años".

Tras criticar a los jueces, Alberto F. apuntó contra el Consejo de la Magistratura

25. "Con Lavagna hace muchos años que no hablo. Me da la sensación que ése es un no espacio. El crecimiento de Cristina está directamente relacionado a que la gente está decidiendo si seguir con Macri o generar una oposición. Y la opositora es Cristina, como es una cosa bipartida los espacios del medio desaparecen. Me parece que a Lavagna que es un hombre muy preparado, muy capaz, le va a costar muchísimo poder llegar".

26. "Dicen que Florencia Kirchner entra a una asociación ilícita el día que muere su padre. Como si la asociación ilícita se heredara. Y alguien que dice que hubo un plan sistemático de corrupción en la obra pública y no quiere investigar ni hacer una pericia sobre la obra pública. ¿Y cuáles son los dichos en los que se funda? En los dichos de (Leonardo) Fariña, cuando hoy todos sabemos que fue guionado. Todo esto pasa en la Justicia de hoy".

27. "No sumar a Massa no sería un fracaso. Ya integramos a la mitad de su bloque. Sumamos a Solá, a Facundo Moyano y a muchos dirigentes del interior. Él es un valor que agrega, pero la decisión está en sus manos".

28. "Yo no represento a Unidad Ciudadana. Yo soy un peronista que busca la unidad, como es peronista Felipe (Solá) y busca la unidad, como es peronista Daniel (Scioli) y busca la unidad. El sello va a ser un frente más grande. Acá también hay gente que no es peronista. Yo en la búsqueda de la unidad quiero que estemos todos. Yo no me quiero mimetizar con Unidad Ciudadana. Yo no soy Unidad Ciudadana. Respeto a todos, pero yo soy un peronista que cree que el peronismo tiene que ser el eje central de este proyecto”.

29. "No hay necesidad de avanzar tan rápidamente en la legalización del aborto. A mí me parece que es un tema que parte a la Argentina en dos, y los temas que dividen no son buenos temas (...). Hay que tal vez hablarlo un poco más, educarnos un poco más. Me parece que no debería ser un delito y eso podríamos empezar a trabajarlo, sin necesidad de avanzar tan rápidamente en la legalización, porque la legalización es algo que divide mucho a los argentinos".

30. "No siempre en la historia se dan casos de alguien que puede llegar al poder deje ese lugar en este caso en favor mío. La concibo como un hecho generoso para servir al conjunto. Había muchos motivos para que ella siguiera y prefiere dejarle el lugar a otro porque piensa que puede ser mejor para el proceso colectivo".

D.S.