La esposa de De Vido apuntó a los jefes de Gabinete pero "apoya" a Alberto Fernández

Alessandra Minnicelli salió a defender a su esposo, Julio De Vido, procesado en el juicio oral que se inició por la causa “Vialidad” que también investiga a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La pareja del exfuncionario resaltó que faltan "dos ministros" responsables de firmar las planillas, entre ellos el jefe de Gabinete de ese entonces, pero aclaró que no apuntaba en particular a Alberto Fernández, quien ocupó ese cargo entre 2003 y 2008, y anticipó que “lo votaría”.

La exsíndica General Adjunta de la SIGEN ya había agitado las aguas en la mañana de este martes 21 de mayo, cuando publicó un mensaje en la cuenta de Twitter De Vido, administrada por su familia, en el que respondió a las acusaciones contra su pareja. "Para quienes no lo sepan, la ‘maniobra’ que se le imputa a Julio De Vido en esta causa, para ‘direccionar’ la obra pública a la Provincia de Santa Cruz consiste en haber firmado las PLANILLAS de Redistribución presupuestaria, un trámite administrativo normal y habitual en su gestión como Ministro, que realizaba junto con el Ministro de Economía y el Jefe de Gabinete", escribió

Compartimos un comentario de Alessandra Minnicelli en relación con la causa “Vialidad”, cuyo juicio comienza hoy. pic.twitter.com/X1uhyFUXcx — Julio De Vido (@JulioDeVido) May 21, 2019

El mensaje generó polémica, ya que todas las miradas apuntaron a Alberto Fernández, jefe de Gabinete de todo el mandato de Néstor Kirchner y de los primeros siete meses de la gestón de CFK, a pocos días de haber lanzado su candidatura presidencial.

"Es el ministro de Economía el que manda las planillas para que firme el ministro del área, en este caso el de Planificación y, a su vez, esas planillas son remetidas al jefe de Gabinete, porque es el que saca la decisión administrativa", explicó Minnicelli al ser consultada por el tema este miércoles 22 de mayo en Radio Cooperativa.

"Lo que quise decir es: si en ese trámite intervienen tres ministros, acá hay uno solo. Falta el de Economía explicando por qué lo hicieron y el jefe de Gabinete que explique por qué lo autorizó. Yo no le atribuí ninguna responsabilidad a Alberto ni dije que él debería estar. No señalé a ninguno, el único que se mantuvo 12 años fue Julio. Habría que ver cuáles intervinieron en ese trámite", detalló la exfuncionaria.

La esposa de De Vido incluso aventuró que “votaría” a la fórmula Fernández-Fernández en las próximas elecciones y agregó: "Nosotros apoyamos a Cristina porque si bien Julio no pertenece a Unidad Ciudadana, él estuvo en el Frente para la Victoria. Apoyamos, es el único modelo popular y nacional que puede prosperar. No me disgusta para nada, me parece oportuno".

DR/FF