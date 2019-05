Con la presencia de Cristina Kirchner, arrancó la segunda audiencia del juicio por la obra pública

Este lunes 27 de mayo se realiza la segunda audiencia del juicio por la Causa Vialidad y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se hizo presente en los tribunales federales de Comodoro Py.

El 24 de mayo, el Tribunal Oral Federal N° 2 respondió al requerimiento de la defensa de la exmandataria de no asistir a las próximas tres audiencias autorizándola a ausentarse, pero únicamente si las mismas se superponen con su agenda en el Senado, algo que en esta jornada no ocurre porque no hay actividad parlamentaria.

Los abogados de la senadora de Unidad Ciudadana argumentaron tres cuestiones para solicitad la eximición de asistencia de su defendida: primero porque “conoce acabadamente” la causa y en estas audiencias lo que se hace es proceder a la lectura de la misma; otra razón esgrimida es que cada desplazamiento de Cristina Fernández de Kirchner a Comodoro Py obliga a organizar un amplio y costoso operativo de seguridad, que la defensa está preocupada por evitar. Y por último, que en virtud del cargo que ostenta “debe cumplir tareas oficiales que pueden superponerse con el desarrollo de las audiencias”, lo cual podría determinar que deba pedir al tribunal la eventual postergación de alguna de las audiencias, “perjudicando así al resto de las partes”.

Las redes sociales se "kirchnerizan": Cristina suma seguidores y Macri los pierde

Por esta última razón fue que el tribunal decidió mediante una resolución judicial: “Estimamos que el referido cumplimiento de tareas oficiales con motivo del cargo que ostenta como senadora nacional luce razonable a la luz de la necesaria protección que es dable procurar a la institución parlamentaria como órgano deliberativo y representativo de la voluntad popular (art. 1 de la Constitución nacional". Pero, aclaran que será “siempre que se acredite la superposición de aquellas labores con las audiencias de juicio, lo que conducirá además al cumplimiento de la segunda regla, pues la mera invocación de ‘tareas oficiales’ no permite dar por satisfecho el estándar referido”.

Los tres escenarios que abrió la sorpresa de Cristina

Por esto, autorizan a la ex jefa de Estado de “no comparecer a las próximas audiencias de lectura, siempre y cuando se acredite debidamente la superposición de las funciones de la labor parlamentaria con la celebración de cada una de las audiencias de debate que, de momento, únicamente se desarrolla los días lunes. De no ser así, deberá concurrir en forma personal a esos actos procesales”.

Causa vialidad. La justicia investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 en beneficio del empresario Lázaro Báez. Entre los se encuentra, además del ex dueño de Austral Construcciones y la expresidente; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el exsecretario de Obra Pública José López, el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública y primo de Néstor Kirchner, Carlos Kirchner; Martín Báez y el exdirector de Vialidad Nacional, Nelson Periotti.

F.D.S.