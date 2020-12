El discurso de Cristina Kirchner del viernes sigue generando repercusiones políticas y rumores de posibles cambios de Gabinete. Luego de las críticas a los ministros "con miedo o que no se animan", el expresidente Eduardo Duhalde se refirió a la conformación actual del Gobierno de Alberto Fernández: consideró que puede haber cambios porque "en las crisis hay que tener gente experimentada" y "no hay tiempo para aprender".

"Siempre creí que había que hacer cambios porque en las crisis no se puede ir a aprender. En las crisis hay que tener gente experimentada, no hay tiempo para aprender", resaltó el exjefe de Estado en diálogo con El Gíglico, ciclo que conduce Mauro Viale en Radio Rivadavia.

Sobre los funcionarios actuales, Eduardo Duhalde dijo que "hay personas muy capaces en este Gabinete", pero que "no tienen una condición adicional que hay que tener que es es una fortaleza diaria para manejar el ministerio".

Beatriz Sarlo: “La vicepresidenta no da puntada sin doctrina”

Así se refirió el exgobernador bonaerense al encendido discurso de la vicepresidenta, en la que apuntó no solo a funcionarios del Poder Ejecutivo, sino también del Legislativo. "Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora, vayan a buscar otro laburo, necesitamos gente que los sillones que ocupan sea para defender definitivamente los intereses del pueblo", lanzó CFK en un acto del oficialismo en el Estadio Único de La Plata.

Sobre ese discurso, Duhalde consideró ayer que fue "una falta de respeto absoluta al Presidente" Alberto Fernández "que estaba ahí, presente". "Pero parece que le gusta que lo maltraten. Eso no es un ninguneo, es peor, es directamente atacar al Presidente", opinó..

Cristina Kirchner y Alberto Fernández en el acto del viernes.

Alberto Fernández "no está bien"

En línea con las críticas que viene expresando hace meses, Eduardo Duhalde consideró que "Alberto Fernández no está en el equilibrio" que se necesita para la función que desempeña, que "no está bien" ni "está como tiene que estar".

"Muchos golpes recibe. Eso yo lo he vivido. En el 2002 estábamos con superávits gemelos, estábamos bien, pero yo no estaba bien, aunque uno trataba de disimularlo porque es demasiado esfuerzo", sostuvo el exintendente de Lomas de Zamora. Y agregó, sobre el actual jefe de Estado: "No está bien. No está como tiene que estar. Le deseo lo mejor y que se recomponga pero no está como tiene que estar".

Además, Duhalde opinó que "lo que anda mal en este Gobierno es que no se ocupan de los temas qué hay que ocuparse". "Nos ocupamos de temas laterales. En las crisis hay que ocuparse de no más de dos o tres temas, y poner toda la fuerza allí. Son pocos los temas. El tema del hambre y la producción. Y hay que hurgar en el tema de la deuda en tiempos de pandemia", completó.

FF