Beatriz Sarlo: “La vicepresidenta no da puntada sin doctrina”

La escritora Beatriz Sarlo sostuvo este jueves que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “sienta doctrina” en las cartas que publica y cuestionó que se piense como "la más alta representante de los argentinos".

“En las cartas la vicepresidenta sienta doctrina, quiere modificar la Constitución, quiere cambiar el régimen que arma la trama de poderes en los tres poderes, quiere cambiar la Corte Suprema. La vicepresidenta no da puntada sin doctrina”, afirmó en La Rosca, por TN.

En referencia a la última carta de la vicepresidenta, Sarlo analizó que fue un escrito destinado "para que le levanten todos los juicios rápidamente", dijo y agregó: "Pareciera que tiene otro modelo de Justicia".

“Creo que ella se piensa a sí misma como la más alta representante de los argentinos”, expresó la escritora y consideró que el problema es que "hay una considerable mas de argentinos que coincide con ese pensamiento y con esa imagen”.

En el mismo sentido, indicó que “la carta de la Corte hace suponer que ella tiene otro modelo”. “Es una intervención para que le levanten todos los juicios rápidamente, pero también pareciera que tiene otro modelo de Justicia: ‘la Justicia que me hizo esto a mi no es una justicia que deba perpetuarse en la Argentina´. Con la vocación que tiene Cristina de unir su destino al de la República, es probable que uno podría decir que se origina ahí”, indicó.

Consultada sobre la situación del país del país, Sarlo alarmó al decir que "la Argentina es un país completamente fracturado por diferentes líneas: sociales, ideológicas, económicas y culturales" y que eso se puede ver en las calles. “Las mujeres ya no marchan erguidas como hacen años; marchan arrastrando bultos, algunos de esos bultos son botellas de gaseosas y otros son niños.

"Se ve una sociedad donde no solamente el Estado no cuida a los más pobres sino que los más pobres ya están tan curados en el espanto que están viviendo que ya no se cuidan”, expresó al definir a la sociedad argentina como más "empobrecida y fracturada".

Sobre el año cruzado por la pandemia del coronavirus, la escritora habló de la situación de la educación en el país lamentó que se haya perdido “un año de clase presencial, cuando todavía la humanidad no ha descubierto la forma de prescindir a de los maestros”.

“La computadora sin un maestro es como un sable sin cabeza, que termina siendo un Twitter plagado de faltas de ortografía o un Instagram plagado de chicas y muchachos queriendo ser modelos y viven en una villa, que es un deseo triste”, expresó y añadió: "Con la mitad de los chicos sin ir a la escuela no hay posibilidad de ser contemporáneos del mundo tecnológico moderno".

Además, Sarlo criticó “la cultura del IFE”, porque en los barrios populares más pobres termina en una “tranza siniestra que se está dando entre el tráfico de drogas y los pibes de 15 años, como mulas” y advirtió sobre los problemas de que generará la falta de escolaridad.

“Veo un 2021 muy difícil, porque esta fractura ha profundizado las peores condiciones económicas y sociales” y “se están perdiendo empleos en decenas de miles. ¡IFE para todo el mundo! gritamos inmediatamente y ¿dónde está el Estado que puede pagarlo? ¿Qué cultura crea el IFE para todo el mundo en los barrios populares más pobres, donde se está viendo la trenza siniestra que se está dando entre el tráfico de drogas y los pibes de 15 años, como mulas?”, completó.

