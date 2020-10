Beatriz Sarlo: "Cristina tiene capital puesto en el Gobierno y va a querer cobrar utilidades"

La periodista y escritora Beatriz Sarlo habló sobre la figura de la vicepresidenta Cristina Kirchner y la influencia sobre el presidente Alberto Fernández. "Cristina tiene capital puesto en el Gobierno y va a querer cobrar utilidades", aseguró.

La ensayista fue entrevistada por el canal de noticias TN donde se refirió a la posición política de la ex mandataria: "El silencio de Cristina es una manera de no perder la centralidad".

"Cristina está administrado su imagen y silencio. Da una expectativa muy grande a cualquier posible movida política que ella realice, le aumenta el precio a cualquier movida. Cuando escuchemos un tuit de Cristina con una opinión electoral va a tener un peso fenomenal. El silencio es una manera de no perder la centralidad", expresó Beatriz Sarlo.

En esa línea, comentó: "Quien pasó una porción de votos a Fernández tiene un capital puesto en este gobierno y en algún momento va a querer cobrar sus utilidades, las cobró ampliamente en los ministerios. El único ministro que vi al lado de Fernández meses antes de las elecciones es Cafiero".

Unicato bicéfalo

"Tuve la hipótesis que Cristina iba a elegir un escenario internacional a la altura de sus méritos, apariencia y vestuario. Tuve la idea de que iba a recorrer ese escenario tipo Naciones Unidas, algo similar a lo que hizo Bachelet. Me equivoqué", afirmó.

En cuanto a si Alberto y Cristina son lo mismo, manifestó: "No sé si son lo mismo. Pero el peso carismático de Cristina es el que achica la dimensión propagandística de Alberto".

"Las circunstancias que le tocan a Alberto son cada día peores, hay que tener mala suerte de tener que llevar a Cristina de compañera que hace posibles que seas presidente y en el momento que vas a poner tus manos para jurar haya empezado en una pandemia", dijo la periodista y escritora.

Sobre la gestión de la pandemia, afirmó: "No podría decirlo si fue un fracaso la gestión de la pandemia. Habría que pensar en el contrafáctico. Los resultados se van a saber cuanto termine la pandemia".

"Quienes vivimos la dictadura militar y en cualquier momento podíamos ser muertos, desaparecidos, heridos, torturados, perder a los mejores amigos, padres y parientes, nos endurecimos frente a una posibilidad así. En la dictadura perdí a mis amigos, corrí todos los riesgos, me buscaron, no me encontraron", recordó.

Beatriz Sarlo: "No preví el imperio y la hegemonía que el kirchnerismo tiene en el Ejecutivo"

Y añadió: "Conocí todo lo que puede ser una enfermedad que en ese caso era una enfermedad política. Mi relación con la pandemia es muy distinta de alguien que la recibió a las 15 años, que tenía preparado su fiesta de 15 años o salir con su novio, que tenía preparado una vida. A esa persona la pandemia lo hirió de una manera que no estaba acostumbrado. A mí no me hirió del mismo modo, porque si no morí durante la dictadura es porque tengo mucha suerte".

"La Argentina no está dividida en dos, Argentina está fragmentada y estallada. El gobierno de las provincias muestra que no está dividida en dos. Y lo mismo con los intendentes. Argentina es un país estallado que no es consecuencia de la pandemia. De un lado tenemos el peronismo con varias betas ideológicas y hay un partido radical que está estallado", expresó.

Por último, eligió entre el fracaso económico de la gestión de Mauricio Macri y la corrupción durante el gobierno de Cristina Kirchner: "El fracaso económico aunque causa muchas víctimas, siempre puede tener un remedio. La corrupción corrompe ética, moral y psicológicamente la vida cotidiana".

EuDr / DS