Beatriz Sarlo: "No preví el imperio y la hegemonía que el kirchnerismo tiene en el Ejecutivo"

La escritora, ensayista y columnista de PERFIL Beatriz Sarlo dijo este miércoles que no esperaba que el ala dura del kirchnerismo tendría tanta influencia dentro del gobierno de Alberto Fernández.

“Me equivoqué. Yo creí que Fernández iba a tener mayor libertad para establecer su ruta y no preví el imperio y la hegemonía que el kirchnerismo tiene en el Ejecutivo", afirmó. Sin embargo, en entrevista con el canal LN+, dijo cree que "Cristina Kirchner no se va a correr nunca".

En este sentido, Sarlo dijo que no tiene muchas esperanzas de que se cierre la grieta política que atraviesa el país: “La hipótesis de la grieta me parece equivocada. La Argentina no está partida en dos, está estallada en diversos pedazos que se unen o se desunen según las conveniencias económicas, culturales y sociales. No veo la posibilidad de un acuerdo”.

“Hoy podemos decir que nuestra situación política es caótica”, dijo Sarlo. “La situación política se ha vuelto muy difícil de entender, y la situación económica, muy difícil de arreglar”.

