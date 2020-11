Daniel Arroyo defendió el fin del IFE y pidió un "ingreso universal ciudadano"

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, defendió este lunes 16 de noviembre la culminación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que no tendrá su cuarta entrega y aseguró que "Argentina tiene que ir a un ingreso universal ciudadano".

En diálogo con el programa Verdad Consecuencia que se emite por TN, afirmó que "no hay condiciones para un conflicto social en Argentina".

En cuanto a que no se pagará el IFE 4, señaló: "El Estado no se retira. El IFE ha llegado a 9 millones de argentinos, una parte de esos argentinos lograron reinsertarse en el mercado laboral, y una gran mayoría no'. Veo 3 realidades en el IFE. Cerca de un tercio que volvió al mercado laboral, segundo están los jóvenes, y tercero hay un sector que o perdió empleo o hacía changas y no las recuperó".

"Esos dos sectores, jóvenes y personas con mucha dificultad de trabajo son los que amos a acompañar. Lanzamos el plan Potenciar Joven. Tiene una beca de 8 500 pesos hasta 12 meses para poner en marcha proyectos. Por otro lado, el plan potenciar trabajo, que es la mitad del salario mínimo", expresó.

En esa línea, agregó: "La Argentina tiene 1 millón y medio de jóvenes que no estudian ni trabajan. La Argentina tiene que ir a un ingreso universal ciudadano. No hay condiciones económicas para hacerlo".

''Yo convivio con el dolor, estoy en los barrios, veo las angustias. No hay condiciones para un conflicto social en Argentina. Si hay mucha gente que la pasa mal. Las dos cosas que organizan la sociedad con la escuela y el trabajo. En este contexto hay aporte del Estado, nosotros en el mes de diciembre duplicamos el monto de la tarjeta alimentaria. En diciembre lo hacemos y luego viene el presupuesto del próximo año donde vamos a generar los mecanismos para ir aumentando", afirmó Arroyo.

En cuanto a la asistencia alimentaria a las personas más vulnerables, comentó: "No quitamos nada de los alimentos, estamos reforzando la asistencia alimentaria. Hay 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. Estamos generando varias políticas de contención y acompañamiento en un momento difícil".

"La Argentina tiene una única política de Estado hasta ahora que es la AUH. Esta va a ser una segunda política, urbanizar 4400 barrios son 10 años", dijo.

Sobre la inflación, expresó: "4.8% en alimentos, y yo tengo un índice barrial. El INDEC mide todo, en los barrios los alimentos soy mas caros. No hay que pedirle a nadie que aguante, lo que tenemos que encarar y estamos haciendo son políticas. Por un lado por el costo de los alimentos, y otro reforzar los ingresos de las familias. Es claro que hay cuestiones por resolver. El costo de los alimentos es una".

