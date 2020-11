Refuerzo: en diciembre el Gobierno duplicará el monto de la Tarjeta Alimentaria

El ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo aseguró hoy que "en el mes de diciembre se va a duplicar el monto de la Tarjeta Alimentar que habitualmente es de cuatro mil pesos para madres con un chico menor de seis años y de seis mil pesos para quienes tengan dos o mas chicos", explicó.

En declaraciones a Radio 10 Arroyo recordó que "la tarjeta permite comprar alimentos, no es para extraer dinero del cajero; es evidente que los alimentos están aumentando y por eso queremos reforzar, mejorando la alimentación", dijo.

También aseguró que el gobierno sumará esfuerzos para acompañar a los lugares a los que asiste la gente que está en situación de fuerte vulnerabilidad social. "En diciembre también vamos a reforzar la asistencia alimentaria en comedores y merenderos", expresó, aunque reconoció que ya se ven signos de mejora en cuanto al nivel de actividad de los trabajadores informales.

"Hay un poco menos de gente en los comedores; en el Conurbano ha bajado la cantidad de personas, en parte porque hay más changas de construcción y de textil, pero no sucedió lo mismo en Rosario y Córdoba, donde están en una fase cerrada", expresó.

Entre otros temas el ministro indicó que hoy se lanza el plan Potenciar Joven y explicó algunas de sus particularidades. "Potenciar Joven tiene tres características: la presentación de proyectos productivos por parte de los jóvenes; la financiación por doce meses con una beca; y el acompañamiento respecto a la terminalidad educativa", indicó.

Vale recordar que el segmento de jóvenes entre 18 y 29 años es uno de los más afectados por la pandemia.

Arroyo sostuvo que siguen evaluando alternativas para el IFE 4: "No está definido aún"

Ayer, el ministro había adelantado en otra entrevista radial sobre este refuerzo de la tarjeta alimentaria. El contexto es particular y se suma a que aún el gobierno no ha definido cómo será el cuarto pago del Ingreso Familiar de Emergencia. En esa línea Arroyo había explicado que "no está definida la continuidad de los planes sociales pero si hay cosas claras como que vamos a duplicar el saldo la Tarjeta Alimentaria para las madres con hijos menores de 6 años en diciembre y reforzar la asistencia", expresó.

Al considerar la inflación, el ministro dijo que “en diciembre se va a duplicar el monto porque es un mes complejo y ha sido un año difícil y de mucha angustia. Vamos a hacer varios refuerzos" aseguró.

De acuerdo a datos suministrados por el titular de la cartera social, la tarjeta alimentaria le supone al Estado gastos por "7 mil millones de pesos cada mes, con lo cual en diciembre van a ser 14 mil millones”.

Arroyo suele recordar que "los argentinos viven más en el siglo XIX que en el siglo XXI". En una entrevista reciente con Perfil Educación el ministro destacó que "en la Argentina hay 4.400 barrios donde viven cuatro millones de argentinos sin agua, sin servicios básicos, hacinados; a eso me refiero", dijo. y agregó: "Esos 4.400 barrios surgen de una ley que se votó hace dos años que creó el Renabap, un registro que dio estos datos que estoy citando, y se constituyó un fideicomiso y una secretaría para poner en marcha el proyecto de urbanización. Esa área está en mi ministerio desde hace 15 días y vamos a encarar un proceso de urbanización de a 400 barrios por año", indicó.

Para el actual ministro de Desarrollo Social "esta situación de 4 millones de argentinos es una deuda del conjunto del sistema político, no es que se constituyeron 4.400 barrios en una semana, en dos, en cuatro años, en ocho, en diez; es un proceso largo", destacó.

LR