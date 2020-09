Clase media en comedores: historias en primera persona

Alejandro Rebossio

Antes de la pandemia, se calcula que ocho millones de argentinos recibían asistencia alimentaria del Estado, sin embargo, ese número se elevó a 11 millones desde que inició la crisis sanitaria por el coronavirus, es que esa cifra no sólo incluye a personas que estaban en situación de pobreza, y que perdieron su ingreso informal, sino que además incorporaron a una clase media que nunca había ido a un comedor.

Tal es el caso de Oscar Rodríguez, un vendedor ambulante de ropa interior que vive a una cuadra del Parque Centenario, quien durante los primeros cinco meses de la cuarentena estuvo sin trabajar, y por primera vez en su vida le tocó ir a una olla popular a buscar comida él y su hijo. De tal manera, todos los martes y jueves al mediodía asiste a la olla que el Movimiento Popular La Dignidad instaló en la Plaza Almagro. "Las cosas que sucedieron me obligaron a venir, y gracias a eso, he logrado sobrevivir", dice Oscar, y agrega: "Con lo que me ahorro de las comida, puedo pagar otras cosas".

Se triplicó la cantidad de personas que necesitan asistencia

En ese marco, previo a la cuarentena el Movimiento Popular La Dignidad tenía 200 comedores, y ollas en barrios populares. Sin embargo, un mes después, la situación cambió, y como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio tuvo que abrir dos o hasta tres más lugares por comuna, en la Ciudad de Buenos Aires, para atender no sólo a los más pobres, sino también a la clase media que perdió ingresos.

Por su parte, Laura Bitto, referente del Movimiento Popular La Dignidad destacó la solidaridad de los vecinos. "Una vecina reúne donaciones para la olla y para entregar a otras personas que también tienen necesidades y no se acercan acá", dijo Bitto.

Desde el ministerio de Desarrollo Social de la Nación, alertaron sobre esta situación, y Daniel Arroyo, preveé que "de a poco" vaya disminuyendo la cantidad de personas con asistencia alimentaria "La solución es el trabajo. Por eso hoy el 90% es la asistencia alimentaria, y el 10% trabajo. Pero esperamos llegar a fin de año con 50 y 50", remarcó.