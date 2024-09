Marcelo Tinelli, durísimo contra Javier Milei: "¿Festejaron sacarle 3 kilos de carne a los jubilados?""

Marcelo Tinelli manifestó su descontento con la gestión del presidente Javier Milei, criticando su estilo de liderazgo y comportamiento. En una entrevista con Viviana Canosa, el reconocido conductor afirmó: “Es muy violento en muchas actitudes, eso no me agrada”. Además, destacó lo que ve como una falta de habilidades políticas del presidente; "Milei sabe mucho de economía, pero es cero político".

"Es muy difícil construir algo serio en base a la pelea con trolls y la agresión a periodistas", expresó Tinelli en Radio Rivadavia, y agregó que "no es el momento para abrir más la brecha en un país que necesita unidad".

Uno de los aspectos más contundentes del cuestionamiento de Tinelli fue la evaluación del carácter del presidente."A nivel carácter, no me gusta la manera que tiene de ser, muchas veces es muy violento en sus actitudes, él y su gente", declaró.

Marcelo Tinelli también se refirió a la reciente reunión en la Quinta Presidencial de Olivos, donde el Gobierno de Milei organizó un asado con diputados que votaron en contra de la reforma jubilatoria. Para el conductor, el encuentro fue "bizarro".

“Todo muy bizarro y no entendí muy bien que festejaban ¿Sacarle tres kilos de carne a los jubilados?.. Y los radicales que se abrieron y votaron diferentes. No me gusta nada de eso en la política de nuestro país”, expresó con indignación.

El reconocido conductor, además, habló sobre su participación en la Mesa del Hambre, organizada al inicio de la gestión de Alberto Fernández. Aunque la idea parecía prometedora, el conductor lamentó la falta de coordinación y los fines políticos de las reuniones.

“Cuando llegué me pareció que era algo piola, pero después me di cuenta de que no había mucha coordinación y eran reuniones que iban más por el lado político que por el de la colaboración”, relató.

A pesar de su desilusión con la Mesa del Hambre, Tinelli destacó que su fundación fue la única que tomó acciones concretas, como la construcción de pozos de agua para las comunidades wichi en Salta. “El único que había hecho el trabajo era yo”, afirmó.

