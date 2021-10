Marcha en Rosario por el asesinato de un joven arquitecto: "Que los jueces y políticos hagan algo"

Bronca, indignación, rabia y un solo grito: Justicia por Joaquín. Más de cinco mil personas se movilizaron esta noche en Av. Alberdi y Juan B Justo, barrio Arroyito, a pocos metros de dónde fue asesinado de tres disparos el joven arquitecto Joaquín Pérez. Vecinos, amigos y familiares de víctimas de la inseguridad acompañaron el reclamo donde el gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin fueron los más insultados.

Carteles con la leyenda Dónde están los Políticos, Dónde está la Policía y el grito unánime “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, marcaba la indignación de una ciudad que lleva 187 muertos en lo que va del año. El momento más emotivo fue cuando habló Leandro, hermano del joven de 34 años y padre de una nena de 4, ultimado por dos motochorros. “que no haya más Joaquín Pérez en esta ciudad. Que den la cara los políticos, den la cara, hagan algo jueces, políticos, ayuden al pueblo. ¡Traidores de la patria!”, resumió visiblemente conmocionado.

Dónde están el gobernador y el intendente que no dan la cara. Hoy estamos por Joaquín, pero Rosario no se merece lo que está pasando. Le pasó a él, pero pudo ser cualquiera, esto le puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento”, agregó una vecina. La gente también apuntó a los jueces y fiscales y reclamaron “basta de Zaffaronis, basta de que los delincuentes tienen todo a su favor y la policía no se involucra”.

Violento crimen de un joven arquitecto, víctima 187 de la inseguridad en Rosario

La indignación se visibilizaba a flor de piel en los vecinos que se arrimaban a dar su testimonio a los distintos medios que cubrieron la movilización: “Somos del barrio de toda la vida, conocíamos a Joaquín, un muchacho buenísimo, con una hija pequeña. Cómo los políticos no se dan cuenta que no se puede salir a la calle”, agregó una mujer con lágrimas en los ojos.

Las fuerzas federales y Gendarmes que llegaron a la ciudad parecen no ser suficientes. Vecinos de otros barrios llegaron con sus carteles y reclamos: “Vemos que se hacen controles en el centro y no hay presencia en los barrios más vulnerables. La gente ya no sabe a quién reclamar, las denuncias de las vecinales no son escuchadas”, subrayó un hombre mayor.

n tanto, la Fiscalía aseguró que Joaquín Pérez fue víctima de “un robo al voleo” y el vocero del Ministerio Público de la Acusación, Sebastián Carranza, sostuvo que hay algunos indicios para dar con los delincuentes y determinar la procedencia del arma calibre 40 que dejaron en el mismo auto que robaron y abandonaron a las pocas cuadras del hecho. Según la pericia forense, la víctima tenía dos heridas, una en el tórax y otra en la ingle, de donde se extrajo el proyectil que coincide con el arma secuestrada.

Crimen del arquitecto rosarino: ofrecen un millón de pesos por información de los asesinos

or su parte, el ministro de Seguridad de la provincia, Jorge Lagna, aseguró que dará una recompensa económica a quien aporte datos sobre el crimen de Joaquín “que no quedará impune” y sostuvo que el arma secuestrada tiene la numeración visible. El funcionario dijo que “la única hipótesis del crimen es la de un robo. No hay otra posibilidad. El hecho tiene características raras, como el abandono del auto y del arma que no está limada la numeración. Ya me comuniqué con la Anmac para que el oficio de Spelta (fiscal de la causa) tenga una rápida respuesta. Evidentemente, el arma tiene un titular”.

