María Luján Rey fue la más aplaudida en la firma de candidaturas del oficialismo

Los candidatos del macrismo cumplieron este sábado 22 con la formalidad de firmar sus presentaciones electorales, y en ese marco la que se llevó los mayores aplausos fue María Luján Rey, reconocida figura de lucha entre los familiares de la tragedia de Once, que ocupará el segundo lugar en la lista de candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, luego de Cristian Ritondo. Rey llegó este mediodía mañana a una de las sedes porteñas de la cadena NH Collection, y fua cálidamente recibida por las principales figuras del oficialismo.

Las sonrisas y saludos generales, más los mates cebados por Esteban Bullrich, ayudaron a la futura diputada a superar la tensión y los nervios de ese estreno político, un marco de actividad en el que ya venía cumpliendo, con menos exposición, diversas tareas en el entorno de María Eugenia Vidal. Justamente fue la gobernadora bonaerense la que la ubicó en ese lugar clave de la lista de candidatos de la provincia de Buenos Aires.

La mamá de Lucas Menghini Rey había sido felicitada en redes por numerosas figuras del oficialismo apenas se conoció su nominación como candidata de Juntos por el Cambio, y en su cuenta de Twitter Elisa Carrió le dio también la bienvenida, saludando su llegada al Congreso:

Que orgullo que María Lujan sea candidata! La Argentina necesita a personas comprometidas con la lucha contra la corrupción y ella es un ejemplo de lucha por la verdad y la justicia. #JuntosPorLaPatria https://t.co/UuvAtLMZEp — Lilita Carrió. (@ElisaCarrioArg) June 20, 2019

El lanzamiento de campaña de Rey tiene ya video que hace foco en las terribles implicancias y responsabilidades del desastre ferroviario de 2012 en la estación Once, que dejó 51 muertos y más de 700 heridos, un trabajo del equipo del PRO que se difundió en el acto de firma de las candidaturas, también entre aplausos:

Rey será entonces una de las apuestas fuertes de la campaña bonaerense del oficialismo, su tarea en procura de que se castigue a los culpables de las muertes de Once ha sido reconocida en múltiples ámbitos, y además cumple con el cariz de "nueva política" que el oficialismo declama, por lo que la espera una nutrida agenda de campaña en las próximas semanas.

El mes pasado Rey había tenido un duro cruce con el candidato kirchnerista Alberto Fernández, cuando éste, en el programa "Corea del Centro" que conducen por NET TV María O'Donell y Ernesto Tenembaum, relativizó las responsabilidades políticas del kirchnerismo en la tragedia y señaló que el choque se había producido "por culpa de alguien que conducía un tren".

"(Alberto) Fernández no deja de demostrar que, como todo kirchnerista, desconoce los fallos judiciales y no pierden la oportunidad de provocar dolor a quienes sufrimos las consecuencias directas de su corrupción", replicó Rey y con su candidatura el tema de la Tragedia de Once ganará seguro protagonismo legislativo.

H.B.