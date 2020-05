Mirá algunas de las fotos de un centenar de fotógrafos que suben imágenes para juntar fondos

View this post on Instagram

A group of girls travel in the back of a car in Herat, Afghanistan western region. Wednesday, May 10, 2006. Rodrigo Abd @abdrodrigo #fotografesxlosbarrios #ayudanosaayudar #massisolation #hcsc_home #nossalvamosjuntos #quedateencasa #stayhome #docovidmentar #everydaycovid19 #massisolationformat #covid19 #everydayargentina #everydaybuenosaires #everydaylatinamerica #locolectivonossalva #solidaridad #barrios #lagargantapoderosa #fotografía #photography #argentina #lapoderosa #everydayeverywhere #phmuseum #fotografiaargentina #covidphotodiaries #covidphotodiaries