Asesinaron a un asesor de Verónica Magario en Boedo: no pudieron robarle el auto y lo balearon en el pecho

Carlos Fernández, un asesor de Verónica Magario, vicegobernadora de Buenos Aires, fue asesinado este jueves por la noche por dos delincuentes que le quisieron robar el auto en el barrio porteño de Boedo. Al no lograrlo, le dispararon en el pecho.

El hecho ocurrió cerca de las 20.30 del jueves cuando Carlos, de 63 años, se encontraba en la esquina de avenida San Juan y Castro, en es barrio, y fue interceptado por delincuentes que intentaron robarle su auto Toyota. Según Infobae, Fernández estaba acompañado de un amigo al momento del crimen.

En ese momento, los ladrones, al no lograr robarle el vehículo, le dieron un tiro en el pecho y escaparon. El asesor de la dirigente de Unión por la Patria (UP) y ex intendenta de La Matanza fue trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía, donde falleció.

Un testigo de la escena señaló que "hay cámaras" y que los delincuentes tenían la "cara descubierta"

Un portero de la cuadra que trabaja a metros de la escena del hecho habló en Radio Mitre y describió cómo estaban vestido los delincuentes: “Uno estaba con campera marrón y el otro con chaleco negro”.

El testigo dijo que sintió el disparo y vio corriendo a dos varones. “Venía del supermercado sobre San Juan y en Castro escucho un disparo. Cuando levanto la vista veo a dos muchachos, de entre 20 y 30 años, que cruzan la avenida en pleno tránsito”, continuó el hombre. "No sé si se resistió", comentó sobre la víctima.

“Un policía también escuchó y se acercó. Empezó a llamar a los patrulleros y yo por las dudas me volvía para mi casa. Fue antes del partido de la Selección", indicó el testigo a Noticias Argentinas.

Con respecto a cómo se manejaron los ladrones, el testigo señaló que "tenían la cara descubierta” y advirtió que “hay dos cámaras en la cuadra” del hecho. Por último, al ser consultado acerca de si el barrio es inseguro, subrayó que hay arrebatos de celulares y que cuentan con un efectivo policial sobre la avenida San Juan.

La Fiscalía Nº 56 de Edgardo Orfila está a cargo de esclarecer el hecho, con un expediente por homicidio en ocasión de robo. La Policía de la Ciudad ya comenzó la búsqueda de los delincuentes.

Carlos Fernández, en la actualidad se desempeñaba como colaborador de la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario. “Verónica conducción”, había escrito en su perfil semanas atrás.

“Tenía por su militancia contactos con referentes históricos territoriales de la Capital. Lo conocían y respetaban”, señalo a Infobae una reconocida figura del peronismo porteño que trabajó con Fernández en el pasado. “Ojalá atrapen a los asesinos”, se lamentó, mientras sus contactos políticos le compartían la noticia del crimen del asesor de la dirigente de UP por WhatsApp.

