Mauricio Macri criticó la vacunación VIP: "Comparto la indignación de los argentinos"

El expresidente de la República Argentina, Mauricio Macri, se pronunció este domingo sobre el escándalo de la vacunación VIP que tuvo lugar el pasado viernes 19 de febrero y finalizó con la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García.

A través de las redes sociales, Macri admitió compartir "la indignación de los argentinos" no solo en torno a lo ocurrido durante aquella jornada si no, también, por priorizar "amigos y partidarios" frente a "otras personas de riesgo".

Asimismo, disipó las dudas acerca de su presunta vacunación contra el coronavirus a la vez que reconoció cuándo sería el momento cúlmine en el que a él le gustaría ser inoculado.

"Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido" reconoció expresidente en Twitter.

El primero de los tuits del expresidente Mauricio Macri, respondiendo ante los presuntos rumores sobre su vacunación.

Acto seguido, concluyó: "Repudio que el gobierno, desde el propio Ministerio de Salud, haya facilitado la vacunación VIP para amigos y partidarios. Comparto la indignación de los argentinos frente a aquellos que decidieron ponerse por delante de tantas otras personas de riesgo".

La más reciente publicación de Macri, arremetiendo contra el escándalo de la Vacunación VIP.

JFG/MC