Macri lanza un libro con un título que sorprendió a todo el PRO

Los libros de los políticos durante un año electoral ya son un clásico en la Argentina. Y Mauricio Macri no quiere ser la excepción, aunque el título elegido generó todo tipo de suspicacias dentro del PRO. ¿Por qué? El expresidente lanzará "Primer tiempo" a mediados de marzo. La frase hizo que muchos dentro del espacio se preguntaran lo obvio, ¿significa que busca jugar un segundo tiempo? ¿quiere la revancha en las urnas en 2023?



Desde el entorno del expresidente lo negaron rotundamente ante la consulta de PERFIL: "Está con los toques finales. Se llamará Primer tiempo porque fue el primer tiempo del cambio. No es a nivel personal, sino de cambio y de proyecto de país". Según pudo averiguar este portal, la idea de Macri era lanzarlo antes, pero la salida de "Hermano", el libro escrito por el periodista Santiago O'Donnell donde Mariano Macri habla de él y cuenta detalles desconocidos de su vida privada y los negocios de la familia, hicieron que se postergue para esperar el momento indicado.

La candidatura

Macri ya le aseguró a Horacio Rodríguez Larreta que no quiere ser candidato en 2021 y los que lo rodean descartan que se piense en 2023. "Es un delirio hablar de eso. No está desesperado por volver al poder". A pesar de las declaraciones de sus asesores, el expresidente vino muy activo del sur. Ya instalado otra vez en San Isidro, lanzó su fundación y empezó con una serie de reuniones partidarias en sus oficinas. Volvió a hablar seguido con su exjefe de gabinete Marcos Peña e insiste con ubicar a los dirigentes que le responden en los mejores lugares de las listas para la elección legislativa. Una vez comenzada la campaña, también recorrerá distintas provincias para presionar por candidatos propios.

Más libros

La exgobernadora María Eugenia Vidal también volvió del sur. Mantiene el silencio mediático, aunque sigue con las reuniones partidarias. La gran incógnita es si será o no candidata en la provincia de Buenos Aires o en la Ciudad. La pregunta se la hacen todos dentro de Juntos por el Cambio, ya que su decisión inevitablemente modificará los planes de otros dirigentes que aspiran a ocupar puestos de relevancia.

Vidal también piensa publicar un libro sobre su paso como gobernadora. Pero no será exclusivamente de su gestión, sino que dará detalles personales de sus cuatro años. Si bien se filtraron algunos títulos posibles en los medios de comunicación, sus voceros negaron que haya algo en carpeta. "Está bajo presión. Todos quieren saber qué hará, no queda tanto tiempo, pero ella no se va a dejar correr por editoriales y frases de algunos aliados", apuntaron.

Durante los últimos meses, ya hubo dirigentes de Cambiemos que lanzaron libros. La primera fue Elisa Carrió con su edición "Vida. Mi paso por la política". Si bien había afirmado que se retiraría de la actividad pública, días atrás insistió con sus ganas de presentarse a diputada por Buenos Aires. También Patricia Bullrich, con intenciones de liderar la lista en CABA y ser jefa de gobierno porteño en 2023, lanzó el suyo: "Guerra sin cuartel".