Mauricio Macri lanzó su fundación para la educación: "No puede ser un tema sólo de los docentes"

El expresidente Mauricio Macri anunció este martes 26 de enero la Fundación Mauricio Macri, una ONG con foco en la educación, la cual "trabajará para mejorar las condiciones de vida de los argentinos", para que tengan "la libertad y las herramientas para elegir la vida que quieren vivir".

En un mensaje en su cuenta de Facebook, Mauricio Macri sostuvo que el "daño causado sobre los alumnos" por el cierre de las escuelas en pandemia "es imperdonable y tal vez irreparable". Así retomó el reclamo por la vuelta de las clases presenciales, bandera de los padres que recogió Juntos por el Cambio para criticar al gobierno de Alberto Fernández.

El frente opositor ya definió el 9 de febrero como fecha para organizar las marchas para exigir el regreso a la presencialidad en las aulas. Por iniciativa de Patricia Bullrich, presidenta del PRO, se decidió una movilización para la semana anterior al regreso de clases proyectado en la ciudad y resistido por los gremios.

En su mensaje, Mauricio Macri sostuvo que "la educación no puede ser un tema sólo de los docentes, de las efímeras autoridades que gobiernan, y muchísimo menos de los sindicatos". "Es un tema fundamental de cada familia, que sabe que el destino de sus hijos dependerá de cuánto aprendan en su escuela", escribió en la publicación.

El expresidente aseguró además que "tenemos que asumir que la educación es algo demasiado importante para dejarlo solo en manos de ministros y delegados sindicales" y que ellos "no pueden ser los dueños del porvenir de millones de personas".

Macri anticipó que su ONG se dedicará "a trabajar en distintos proyectos e iniciativas, entre ellos, muy especialmente, sobre programas e incentivos para promover en el país una educación de calidad".

"A pesar de las dificultades creadas por el Covid en otros países no dejaron de enseñar y continuaron con una escolaridad casi normal, nosotros nos encerramos, nos apagamos, nos empobrecimos, nos aislamos en la educación y en el resto de las actividades que hacen a la vida", resaltó el exjefe de Estado.

El líder del PRO cuestionó también al Gobierno nacional: "Reconozcamos algo de una vez: no estamos así por la pandemia. Estamos así por la impericia del gobierno que tomó una secuencia de decisiones erradas en casi todos los temas que nos hicieron perder un año completo de escuelas. El daño causado sobre los alumnos es imperdonable y tal vez irreparable", reprochó.

En el final del comunicado, el expresidente hizo hincapié en el futuro del país y señaló que para alcanzarlo "debemos antes que nada luchar contra la resignación y la mediocridad".

Nicolás Trotta cruzó a Mauricio Macri por su fundación para la educación: "Es un cínico"

Ante la presentación de la nueva fundación, el diputado nacional del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, afirmó a través de su cuenta de Twitter que no existe la Fundación Mauricio Macri. "No está inscripta en la IGJ ni en ninguna de las direcciones de personas jurídicas de las provincias. Tampoco hay trámite de inscripción iniciado en ningún lado. Todo trucho, como toda la vida y obra de @mauriciomacri", señaló el legislador.

